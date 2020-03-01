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"Лугаком" проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи

Sergey Сегодня, 13:1522Новости
"Лугаком" проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи
Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
"На оборудовании сети подвижной связи "Лугаком" произошла критическая авария. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, на текущий момент восстановлена услуга голосовой связи. О полном окончании работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
"Лугаком" принес извинения абонентам за временные неудобства.
11 марта — Луганск

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