"Лугаком" проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"На оборудовании сети подвижной связи "Лугаком" произошла критическая авария. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, на текущий момент восстановлена услуга голосовой связи. О полном окончании работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

"Лугаком" принес извинения абонентам за временные неудобства.

11 марта — Луганск