Гумподгруппа Контактной группы начала работу в режиме видеоконференции – Кобцева

Заседание участников рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы началось в режиме видеоконференции. Об этом ЛИЦ сообщила представитель Республики в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в режиме видеоконференции", - сказала Кобцева.

"В таком формате провести заседание предложил координатор группы от ОБСЕ Тони Фриш", - уточнила она.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

11 марта — Луганск