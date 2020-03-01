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Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве

Sergey Сегодня, 13:3018Новости
Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве
Фото: РИА Новости
Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает RT.
По её словам, установлена причастность к совершению преступления 30-летнего Богдана Тицкого.
18 февраля 2018 года в Киеве радикально настроенные лица напали на учреждение, после чего демонстративно сожгли российский флаг на площади Независимости.

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