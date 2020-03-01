В марте в Луганске начался месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ



Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел.

«C целью изъятия из оборота незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в марте 2020 года на территории ЛНР проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. Жители, незаконно хранящие вышеперечисленные предметы, обязаны обратиться в орган внутренних дел по месту своего проживания с целью их добровольной сдачи», — сообщили правоохранители.

В МВД напомнили, что, согласно статьям 267 и 268 Уголовного кодекса, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств влечет за собой уголовную ответственность. При этом лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.

По всем вопросам, касающимся сдачи незаконно хранящегося оружия можно обращаться в подразделения разрешительной системы органов полиции по месту проживания, либо в управление общественной безопасности МВД по телефону в Луганске: (0642) 50-92-94. Удобный город - Сегодня, 13:45 20 Полиция в Луганске проводит в марте месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел.«C целью изъятия из оборота незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в марте 2020 года на территории ЛНР проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. Жители, незаконно хранящие вышеперечисленные предметы, обязаны обратиться в орган внутренних дел по месту своего проживания с целью их добровольной сдачи», — сообщили правоохранители.В МВД напомнили, что, согласно статьям 267 и 268 Уголовного кодекса, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств влечет за собой уголовную ответственность. При этом лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.По всем вопросам, касающимся сдачи незаконно хранящегося оружия можно обращаться в подразделения разрешительной системы органов полиции по месту проживания, либо в управление общественной безопасности МВД по телефону в Луганске:. Удобный город - Сегодня, 13:45 20

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