Националисты ненавидят "недостаточно патриотичных" украинцев – "Мир Луганщине"

Украинские националисты ненавидят своих земляков, которых считают недостаточно патриотичными. Об этом ЛИЦ заявил руководитель исполкома Ровеньковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Анатолий Пигида.

Он рассказал, что ярким примером "дружелюбности и единства" украинцев является случай с 12-летним сиротой из Волынской области Максимом Ткачуком, который привез на Родину призы, победив в трех номинациях песенного конкурса Stars of the Albion, проходившего в Лондоне.

"Думаете, в родной стране мальчика встретили с поздравлениями? Нет, это точно не про Украину. Ребенка начали травить пользователи соцсетей и даже некоторые депутаты. Один из них, депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик, назвал мальчика "пропагандистом русского мира", - отметил Пигида.

Руководитель исполкома сообщил, что в комментариях многие поддержали Пирожика, ведь украинским патриотам не понравилось, что Ткачук не исполнил на конкурсе ни одной песни на украинском языке. К тому же, мальчик спел советскую "Смуглянку", да еще одевшись в костюм, стилизованный под форму Красной армии времен Великой Отечественной войны. При этом националисты назвали бабушку и учителей ребенка предателями.

"Здесь уже не идет речь о том, что в Украине переписывают историю и не чтят память своих предков, там просто ненавидят своих же земляков. Националисты готовы разорвать тех, кто, по их мнению, недостаточно патриот", - подчеркнул Пигида.

"Благодаря бездействию и трусости Зеленского украинские националисты не способны проявлять уважение друг к другу, искренне радоваться победе соотечественника, а вот оскорблять и унижать – это в их стиле", - сказал он.

11 марта — Луганск