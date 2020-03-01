Зеленский заявлением о выходе Украины из "Минска" показал свою некомпетентность – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о возможном выходе Украины из Минских соглашений показал свою некомпетентность. Об этом ЛИЦ заявила депутат Народного Совета ЛНР Нелли Задирака.

Ранее Зеленский в интервью британскому изданию Guardian заявил о том, что Украина к концу 2020 года может выйти из Минских соглашений.

"Заявление президента Украины Владимира Зеленского о выходе к концу 2020 года из Минских соглашений вызвало у меня глубокое негодование. Подобное заявление мог сделать только абсолютно некомпетентный политик. Зеленский до сих пор не понял, что он – президент страны, а не комик из "95-го квартала". За ним стоит страна, которой он, в первую очередь, обещал вернуть мир. Но для этого нужно иметь сильный характер и волю, а главное – желание воплотить это в жизнь", – отметила она.

"А что видит в Зеленском народ Донбасса? Трусливого политика, прогибающегося перед Западом для получения подачки и пытающегося угодить своим националистам, которых он боится больше всего на свете. И он еще нам угрожает тем, что через год предпримет некие два плана. Кому он угрожает? России? Смешно. Народу Донбасса? Так мы можем напомнить ему про Иловайский и Дебальцевский "котлы", – сказала Задирака.

Депутат подчеркнула, что "у нас есть, кому защищать нашу Родину, и говорить с нами с позиции угрозы и силы не стоит".

"А Зеленскому надо было бы стать на колени перед нашим народом и просить прощения за все преступления против жителей Донбасса, а не угрожать и выдвигать нам ультиматум", – добавила она.

"Народ Украины рано или поздно оценит деятельность своего правительства и наверняка примет решение войти в состав наших молодых независимых Республик, потому что и мы, и люди, живущие на Украине, – часть Русского мира", – отметила Задирака.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 марта — Луганск