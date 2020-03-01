Украинские десантники отобрали у жителя Счастья машину и деньги – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), в преддверии ротации под угрозой физической расправы отобрали у жителя Счастья автомобиль и крупную сумму денежных средств. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Боевики 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) в преддверии ротации приступили к откровенному геноциду мирного населения, открыто совершая грабежи в жилищах граждан прифронтовых населенных пунктов", – отметил он.

"Один из таких случаев произошел в оккупированном населенном пункте Счастье. Под угрозой физической расправы у владельца магазина гражданина Чумака был "позаимствован" автомобиль "Газель" и похищены денежные средства в размере 25 тысяч гривен", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы проинформировал, что "попытки граждан найти правосудие у командования 46-й бригады и местных чиновников успехом не увенчались".

"Отчаявшиеся жители населенного пункта Счастье, пострадавшие от произвола боевиков, составили коллективную жалобу командующему так называемой "ООС" (генералу Владимиру) Кравченко, а также обратились на горячую линию министерства обороны", – отметил он.

"С целью проведения разбирательства в соединение прибыла комиссия генерального штаба ВСУ и сотрудники военной службы правопорядка", – добавил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 марта — Луганск