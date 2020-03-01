"Лугаком" завершил ремонт оборудования и предоставляет услуги связи в полном объеме

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" завершил ремонтные работы на оборудовании и предоставляет услуги связи в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"По состоянию на 13.00 ремонтно-восстановительные работы на сети подвижной связи "Лугаком" завершены. Услуги связи предоставляются в полном объеме. Приносим извинения за принесенные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее в Минкомсвязи сообщали, что "Лугаком" проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи.

11 марта — Луганск