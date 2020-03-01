В партии Порошенко назвали поездку Медведчука в Москву провокацией

"Требуем от президента (Владимира – ред.) Зеленского публичной реакции на эти действия… требуем от СБУ и Госбюро немедленно начать расследование в отношении контактов представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом "диалоге" с Москвой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в среду.

Фото: globallookpress.comПартия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского, Службы безопасности и руководства Верховной рады публично отреагировать на поездку депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Москву и заявляет, что данный визит был "сознательной провокацией", передает РИА Новости.Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным.Кроме того, "Европейская солидарность" требует, чтобы руководство Верховной рады Украины, а также все депутатские фракции и группы огласили свою политическую оценку этой поездке.В партии заявили, что расценивают поездку депутатов в Москву как "сознательную провокацию" и считают, что контакты с руководством РФ являются предательством национальных интересов Украины.