Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 12 марта

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 12 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 12 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

11 марта — Луганск