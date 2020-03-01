Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 12 марта

root Сегодня, 16:3025Новости
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 12 марта
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 12 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"В течение суток 12 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
11 марта — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: