Клуб "Левша" представил на выставке в Луганске более тысячи работ мастеров со всей ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЕжегодная выставка работ мастеров народного клуба "Левша" Луганского центра народного творчества (ЛЦНТ) "Палитра народного творчества" открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организатором выставки, на которой народные мастера и художники из городов и районов Луганской Народной Республики представили более тысячи работ, традиционно выступил народный клуб "Левша" при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.Торжественное открытие выставки посетили представители Народного Совета ЛНР, МКСМ, управлений и отделов культуры администраций городов и районов, руководители и мастера филиалов клуба "Левша", Федерации профсоюзов ЛНР, духовенство, работники республиканских учреждений культуры, студенты и преподаватели луганских вузов.Выставка "Палитра народного творчества" проводится с целью популяризации самодеятельного народного творчества, поддержки и обмена опытом работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В этом году темами выставки стали три направления: "Пасхальный свет" (духовная тематика),"Мы все родом из детства" и "Народные традиции в творчестве".В экспозиции представлены иконы, картины, рушники, салфетки, скатерти, яйца-писанки, панно, керамика, бисероплетение, лаковая миниатюра, художественная роспись, куклы-мотанки, текстильные игрушки, вязаные изделия, изделия из дерева и металла, а также выполненные в технике тестопластики и декупажа."Более тысячи работ представлены на этой выставке разных жанров, разных направлений. Со всех территорий нашей Республики мастера представляют свое творчество. Это действительно золотые руки, наш творческий фонд. Наших мастеров знают не только на Луганщине, их знают и в Париже, и в Москве, и в Италии, и в других замечательных европейских городах", – сказал, открывая выставку, директор ЛЦНТ заслуженный работник культуры Украины Василий Яровой.За участие в ежегодной выставке "Палитра народного творчества" он наградил почетными грамотами руководителей филиалов клуба "Левша".Художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины, народный артист ЛНР, Почетный гражданин Луганска Михаил Голубович поблагодарил мастеров за их творчество, отметив, что "Луганщина ими гордится".Депутат Народного Совета ЛНР Александра Коваленко сказала, что труд мастеров и организаторов выставки способствует духовному развитию подрастающего поколения, их творческой реализации и вдохновению."Мы все очищаемся душой, разумом, переосмысливаем, эти работы помогают посмотреть нам на мир с другой, прекрасной стороны; подумать о многом, сделать какие-то выводы и быть добрее друг к другу и милосердней", - сказала она.Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов сравнил выставку с "мини-Эрмитажем"."Получил огромное удовольствие от увиденного, здесь большое количество мастерских, замечательных работ. Все это поражает, и я задаю себе вопрос: откуда в условиях блокады люди находят в себе силы, чтобы радовать нас, радоваться самим и дарить свое творчество людям? Я желаю клубу "Левша" процветания, расширения и творчества", - поделился впечатлениями председатель Союза художников ЛНР Артем Фесенко."Мне очень понравилась выставка, особенно картины и некоторые куклы – они очень милые. Я вижу, что в произведения вложена душа, я сама немного художник, потому вижу, что это красиво", – добавила студентка первого курса Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко Татьяна.Руководитель Стахановского филиала клуба "Левша", народный мастер Луганщины Светлана Раевская назвала выставку своеобразным "экзаменом творчества", на которой мастер показывает, чего он достиг за прошедший год."Наш филиал – один из самых крупных Луганского центра народного творчества и с 2012 года носит звание "Народный". У нас 13 народных мастеров Луганщины, из них два народных художника Луганщины. Сегодня мы привезли работы практически всех наших мастеров", - рассказала она.При этом мастерица опровергла мнение, будто бы народное творчество перестает быть актуальным и уступает место современному искусству."Народное творчество на данном этапе, наоборот, начинает расправлять крылья, пониматься и возрождаться из пепла, как птица Феникс. Потому что это наши гены, даже маленькие выставки обогащают не только самого мастера, но окружающий мир, наше подрастающее поколение", - подчеркнула Раевская.Выставка "Палитра народного творчества" продлится в Галерее искусств. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:; или по телефонам:11 марта — Луганск