Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

«Я уверен, Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно», — цитирует главу государства ТАСС.

Фото: © Алексей Дружинин / РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин на встрече с инвесторами выразил уверенность, что страна спокойно пройдёт турбулентный период в экономике, передает RT.По его словам, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства «вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьёзной конкурентной борьбе».9 марта стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.В Кремле заявили, что рассматривали различные варианты перед переговорами. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, волатильность на рынках, вероятно, какое-то время будет продолжаться.