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Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

root Сегодня, 17:0020Новости
Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет
Фото: © Алексей Дружинин / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами выразил уверенность, что страна спокойно пройдёт турбулентный период в экономике, передает RT.
«Я уверен, Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства «вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьёзной конкурентной борьбе».
9 марта стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.
В Кремле заявили, что рассматривали различные варианты перед переговорами. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, волатильность на рынках, вероятно, какое-то время будет продолжаться.

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