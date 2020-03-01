На Украине оценили перспективы перехода армии на стандарты НАТО
Армия Украины не сможет в ближайшее время полностью перейти на стандарты НАТО, заявил новый глава Минобороны страны Андрей Таран.
Об этом информирует Интерфакс-Украина, передает RT.
«Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели (целостной адаптации Вооружённых сил Украины по стандартам НАТО) у нас должна быть полностью реальная цель — максимальное обеспечение способности ВС взаимодействовать с силами альянса», — подчеркнул Таран.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что в стране построят две военные базы по стандартам НАТО.
Метки: {keywords}