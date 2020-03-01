На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины

"Я очень редко ругаюсь, но Лена и Тамара с Винницы нацарапали свои имена на фреске, — говорит пользователь на видео. — Это самое ужасное, что можно сделать. Такое невежество".

Фото: © Группа "Италия для меня" в FacebookВ сообществе "Италия для меня" социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором пользователь показал выцарапанные на фреске Рафаэля в Ватикане имена туристок с Украины, передает РИА Новости.Многие пользователи поддержали возмущенные слова туриста, снявшего надпись."Ужас!" — написала Альбина Добрынина."Куда охрана смотрела?" — поинтересовалась @Ekhtman Natalia."Отвратительный поступок!" — присоединилась к обсуждению @Olga Rovnyanskaya.Работы итальянского живописца и архитектора находятся в Папском дворце Ватикана и располагаются в четырех помещениях, которые называются Станцы Рафаэля. Художник расписывал стены вместе со своими учениками в период с 1508 по 1517 годы.