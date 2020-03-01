Коммунальщики Луганска планируют завершить формировочную обрезку деревьев к началу мая

Сотрудники городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" планируют к майским праздникам завершить формировочную обрезку деревьев на улицах Луганска. Об этом ЛИЦ сообщила заместитель директора предприятия Нигина Соловьева.

"Мы проводим на территории города плановую формировочную обрезку крон деревьев, чтобы к весенним праздникам придать им эстетичный вид. Суть формировочной обрезки заключается в том, что удаляется от 20% до 35% ветвей кроны для придания ей идеально шарообразной формы", – отметила она.

"Такая обрезка проводится только в холодное время года, когда в стволе дерева прекращается движение сока. Идеальная температура для этих работ – от минус пяти до плюс пяти градусов. Это наилучший вариант обрезки, потому что под кору, в зону срезов не попадают микроорганизмы, которые вредят деревьям, они просто уничтожаются при таких температурах. И деревьям не грозит какое-либо усыхание, так как движение сока отсутствует", – рассказала Соловьева.

Замдиректора предприятия рассказала, что коммунальщики начали работы с центральных улиц Луганска.

"Это сделано еще и для того, чтобы ветки деревьев не разрастались на троллеи электротранспорта", – пояснила она.

"Мы уже выполнили формировочную обрезку по улицам Коцюбинского, 16-я линия, Советская, Краснознаменная, Остапа Вишни, 50 лет образования СССР. Срезанные ветки вывозим сразу же или – при масштабных объемах – на следующий день. В работах задействованы три бригады сотрудников", – рассказала Соловьева.

Замдиректора предприятия добавила, что с завтрашнего дня коммунальщики приступят к формировочной обрезке деревьев в районе столичного квартала Щербакова.

"Потом планируем провести работы на улице Оборонной, но будем смотреть по погоде. Планируем продолжать обрезку еще в течение полутора месяцев, поскольку синоптики еще обещают минусовые температуры", – отметила она.

11 марта — Луганск