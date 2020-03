Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии

"История покажет, что Турция потерпела поражение в обоих случаях", - пишет издание.

"Хотя Турции было разрешено сохранить свои "укрепленные пункты", многие из них сегодня окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения", - говорится в статье.

Фото: ReutersСитуация в Идлибе стала победой президента Владимира Путина над турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, пишет издание The American Conservative, передает РИА Новости.Как отмечает автор статьи, сражение за Саракеб стало не только столкновением сирийских и турецких военных, но и "испытанием политический воли в противостоянии Путина и Эрдогана".The American Conservative подчеркивает, что боевые действия у Саракеба означали для Сирии и России восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией Арабской Республики, в то время как для Турции речь шла о долговременном контроле над Идлибом.Издание называет состоявшиеся переговоры Путина и Эрдогана в Москве "горькой пилюлей" для турецкого лидера. Автор статьи напоминает, что во время обострения Анкара грозилась различными военными действиями против Дамаска, однако после подписания с российским лидером дополнительного протокола к Сочинскому соглашению Турция отказалась от многих своих намерений. Более того, The American Conservative называет заключенный в Москве документ "признанием поражения" Анкары.Автор материала также счел действия Турции в Идлибе провальными. Издание пишет, что тепер все намерения Анкары навязать свою волю Дамаску и Москве сведены на нет."Турция теперь понимает, что никакого турецкого военного решения проблемы Идлиба не будет", - резюмирует The American Conservative.