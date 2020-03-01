Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Ситуация в Идлибе стала победой президента Владимира Путина над турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, пишет издание The American Conservative, передает РИА Новости.
Как отмечает автор статьи, сражение за Саракеб стало не только столкновением сирийских и турецких военных, но и "испытанием политический воли в противостоянии Путина и Эрдогана".
"История покажет, что Турция потерпела поражение в обоих случаях", - пишет издание.
The American Conservative подчеркивает, что боевые действия у Саракеба означали для Сирии и России восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией Арабской Республики, в то время как для Турции речь шла о долговременном контроле над Идлибом.
Издание называет состоявшиеся переговоры Путина и Эрдогана в Москве "горькой пилюлей" для турецкого лидера. Автор статьи напоминает, что во время обострения Анкара грозилась различными военными действиями против Дамаска, однако после подписания с российским лидером дополнительного протокола к Сочинскому соглашению Турция отказалась от многих своих намерений. Более того, The American Conservative называет заключенный в Москве документ "признанием поражения" Анкары.
"Хотя Турции было разрешено сохранить свои "укрепленные пункты", многие из них сегодня окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения", - говорится в статье.
Автор материала также счел действия Турции в Идлибе провальными. Издание пишет, что тепер все намерения Анкары навязать свою волю Дамаску и Москве сведены на нет.
"Турция теперь понимает, что никакого турецкого военного решения проблемы Идлиба не будет", - резюмирует The American Conservative.
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