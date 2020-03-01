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Франция выделила В«УкроборонпромуВ» в‚¬900 тысяч

root Сегодня, 20:1529Новости
Франция выделила В«УкроборонпромуВ» в‚¬900 тысяч
Фото: Pixabay
Франция выделила госконцерну «Укроборонпром» €900 тысяч на поддержку реформы корпоративного управления, передает RT.
«Около €900 тысяч, предусмотренных на оплату услуг ведущих международных консультантов, — это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до реформы концерна», — заявил глава украинского госконцерна Айварас Абромавичус в ходе встречи с французским послом.

Он отметил, что конечная цель — «создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий-участников «Укроборонпрома» с прозрачной и эффективной системой управления».

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