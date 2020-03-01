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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Sergey Сегодня, 20:1531Новости
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Фото: Reuters
Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.
По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

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