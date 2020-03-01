Украина закроет большинство пограничных КПП из-за коронавируса

"Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня (с четверга – ред.) будут работать 49 пунктов пропуска на границах, остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - заявил Шмыгаль. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Фото: Денис Шмыгаль / РИА Новости / © СтрингерКиев временно закрывает большинство пограничных пунктов пропуска из-за коронавируса, будут работать 49 из 219, заявил в среду на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения Украины рассмотрит возможность временного сокращения количества контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границах из-за коронавируса.Премьер уточнил, что у линии соприкосновения в Донбассе также будут закрыты часть пунктов пропуска. "Закрыть совсем (все КПП в Донбассе – ред.) мы не можем, но усиленные меры там приняты. Некоторые из них (КПП - ред.) закрыты", - сказал Шмыгаль, добавив, что на работающих КПП будет проводиться усиленный контроль и температурный скрининг.Ранее Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.