Профсоюзы в рамках акции проверили безопасность труда на шахте "Краснокутская" (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в рамках акции "Труд под охраной – работник без раны" проверили соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на шахте "Краснокутская" государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Углереструктуризация". Об этом сообщили в ФП ЛНР."Специалисты в сфере охраны труда посетили водоотливной комплекс (ВОК) и технологический комплекс поверхности (ТКП) шахты "Краснокутская" ГУП ЛНР "Углереструктуризация", – говорится в сообщении.В проверке приняли участие заместитель председателя ФП ЛНР Андрей Уразгильдеев, начальник отдела охраны труда ФП ЛНР Татьяна Андреева, заведующая сектором профилактики и экспертизы страховых случаев территориального отделения Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ФССНСППЗ) в Красном Луче Ася Скупинская, главный специалист – государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР Сергей Кислянский, заведующий отделом по социально-экономическим вопросам и оргработе Луганской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР Владислав Петров, председатель первичной профсоюзной организации ГУП "Углереструктуризация" Игорь Нековаль.Предприятие "Углереструктуризация" выполняет две основные задачи – гидрозащита действующих шахт, защита от подтоплений и обеспечение экологической безопасности. ГУП насчитывает 24 структурных подразделения."В структурном подразделении шахта "Краснокутская" работает около 160 человек. На шахте имеются все необходимые журналы по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи и обучение в оборудованном кабинете по охране труда. Все работники вовремя проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, в том числе психофизиологическую экспертизу. В начале 2019 года работникам проведена специальная оценка условий труда", – отметили в Федерации профсоюзов.В общественной организации рассказали, что участники акции посетили здания структурного подразделения, пообщались с медицинской сестрой, которая прошла специальную аттестацию и проводит предсменные осмотры работников, а также предрейсовые медицинские осмотры водителей. Кроме того, перед выполнением работы всех работников проверяют на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестеров. Все эти меры позволяют не допустить травм на производстве, которых в этом структурном подразделении не зафиксировано."Во всех структурных подразделениях ежемесячно проводятся заседания постоянно действующей комиссии по охране труда, на которых рассматриваются вопросы охраны труда и промышленной безопасности, ведется разработка мероприятий и программ, обсуждаются все произошедшие в отрасли несчастные случаи с целью недопущения их повторения", – рассказал заместитель директора по охране труда ГУП ЛНР "Углереструктуризация" Николай Зайцев.Главный инженер ВОК и ТКП шахты Виталий Стругач отметил, что все работники полностью обеспечены специальной одеждой и спецобувью, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты."Функционирование системы управления охраной труда и выполнение требований охраны труда на этом предприятии находится на достаточно высоком уровне. Все помещения обеспечены средствами пожаротушения, своевременно проводится перезарядка огнетушителей", – сказал по итогам проверки Уразгильдеев."Профсоюзная организация предприятия взаимодействует с работодателем на принципах социального диалога, принимает участие в разработке, согласовании инструкций и мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятии, контролирует их выполнение. Работники предприятия ответственно относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей, любят свою работу и дорожат ею", – отметил Петров.Акция "Труд под охраной – работник без раны" проводится в Республике с 2015 года по инициативе молодежного совета ФП ЛНР. С 2017 года акция проходит с привлечением специалистов Госгорпромнадзора и ФССНСППЗ ЛНР.В 2019 году акция проведена на 21 предприятии (учреждении, организации) Республики.В 2020 году, согласно плану работы Федерации профсоюзов ЛНР, в рамках акции планируется посетить более 20 предприятий Республики.11 марта — Луганск