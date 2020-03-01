Синоптики прогнозируют 12 марта в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 12 марта будет колебаться от плюс 3 градусов ночью до 13 градусов тепла днем, утром пройдет небольшой дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 11 марта до 21.00 12 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 11-13 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 марта метеорологи отмечали в 1875 году – минус 22,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2011 году и составляла плюс 15,3 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 марта – 06.12, время захода – 18.58. Продолжительность светового дня составит 12 часов 46 минут.

По предварительному прогнозу, 13 марта осадков не ожидается, 14 марта местами пройдут небольшие дожди; температурный фон существенно не изменится.

11 марта — Луганск