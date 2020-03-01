За сутки потушили 45 пожаров, в результате которых выгорело более 53 гектар сухой травы



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

«Ликвидировано 54 пожара, на одном из которых пострадал мужчина 1978 года рождения. 45 пожаров были связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории на общей площади более 53 га», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 21:55 2 Пожарные за прошедшие сутки ликвидировали на территории региона 45 пожаров, в результате которых выгорело более 53 га сухой травы.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.«Ликвидировано 54 пожара, на одном из которых пострадал мужчина 1978 года рождения. 45 пожаров были связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории на общей площади более 53 га», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 21:55 2

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