«Лугаком» восстановил связь после завершения ремонтных работ
Оператор мобильной связи «Лугаком» завершил ремонтные работы на оборудовании и предоставляет услуги связи в полном объеме.
Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.
«По состоянию на 13.00 ремонтно-восстановительные работы на сети подвижной связи «Лугаком» завершены. Услуги связи предоставляются в полном объеме. Приносим извинения за принесенные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее в Минкомсвязи сообщали, что «Лугаком» проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи.
На части территории ЛНР абоненты «Лугакома» были без связи. Но в Луганске в большинстве районов связь не пропадала и работала более менее стабильно.
Удобный город - Сегодня, 21:42 27
Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.
«По состоянию на 13.00 ремонтно-восстановительные работы на сети подвижной связи «Лугаком» завершены. Услуги связи предоставляются в полном объеме. Приносим извинения за принесенные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее в Минкомсвязи сообщали, что «Лугаком» проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи.
На части территории ЛНР абоненты «Лугакома» были без связи. Но в Луганске в большинстве районов связь не пропадала и работала более менее стабильно.
Удобный город - Сегодня, 21:42 27
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