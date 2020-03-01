В Крыму задержали четырех террористов

Фото: РИА НовостиВ Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, передает РИА Новости.Уточняется, что участники банды "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".В частности, они устраивали собрания для местных мусульман, на которых пропагандировали свою идеологию и агитировали присоединиться к ним. Во время обысков правоохранители изъяли запрещенную литературу.О задержании ранее сообщил адвокат Николай Полозов: однако, по его данным, по делу проходят не четыре, а пять жителей Бахчисарая."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Группировка запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.*Запрещенная в России террористическая организация.