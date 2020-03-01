Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Завтра днем в Луганске ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

robot Вчера, 23:1522Новости
Завтра днем в Луганске ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске 12 марта.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 12 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:00 117

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: