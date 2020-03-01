Завтра днем в Луганске ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске 12 марта.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 12 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:00 117
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 12 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:00 117
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