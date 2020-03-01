По факту убийства директора магазина «Изумруд» областная прокуратура начала расследование
Расследование по факту умышленного убийства четырех граждан Украины в Луганске начато прокуратурой Луганской области, передает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что 7 марта неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили умышленное убийство директора ювелирного магазина и членов ее семьи — мужа, дочери и внука. Трупы с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены по месту жительства граждан.
Указанное преступление квалифицировано как умышленное убийство двух или более лиц. Досудебное расследование проводится следователями Нацполиции в Луганской области. Происшествия - Сегодня, 23:26 1
Следствием установлено, что 7 марта неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили умышленное убийство директора ювелирного магазина и членов ее семьи — мужа, дочери и внука. Трупы с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены по месту жительства граждан.
Указанное преступление квалифицировано как умышленное убийство двух или более лиц. Досудебное расследование проводится следователями Нацполиции в Луганской области. Происшествия - Сегодня, 23:26 1
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