Депутаты Верховной рады посетили Государственную Думу РФ

Виктора Медведчука, лидера политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), которую на Украине именуют исключительно «пророссийской», официальная украинская пропаганда выставляет не только как агента российского влияния, но и как «кума» Владимира Путина, как человека, который находится в дружеских отношениях с президентом РФ. Однако даже факт наличия неких отношений с руководителем «государства-агрессора» не помешал данной партии довольно успешно выступить на прошедших в 2019 году выборах в Верховную раду Украины, взяв 43 из 450 возможных мандатов, показав при этом второй по значимости результат.Судя по электоральной поддержке, многих украинцев совершенно не пугает «пророссийская» суть ОПЗЖ, а часть разнородного украинского социума и вовсе возлагает на данную политическую силу свои надежды, связанные со светлым будущим Украины.Политическая платформа указанной партии проста и понятна, и именно по этой причине часть украинцев отдали свои голоса за соратников Медведчука, позволив им сегодня заседать в Верховной раде, главном законодательном органе Украины. Я бы не назвал платформу ОПЗЖ пророссийской. Вряд ли это соответствует действительности. Скорее эту политическую платформу можно назвать разумной. Ну а разве может разумная политическая программа не включать в себя пункты, реализация которых будет способствовать налаживанию отношений с ближайшими соседями, в том числе и с Россией?Мне сложно сказать, насколько комфортно работается в Верховной раде Медведчуку и его соратникам, но в информационном пространстве «независимой» Украины о лидерах и членах партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" принято говорить или плохо, или никак. Но чаще, конечно, плохо. При том даже совсем неважно, с какой инициативой выступали депутаты от партии ОПЗЖ, важно лишь то, что они работают исключительно в интересах «государства-агрессора».Делегация пророссийской партии ОПЗЖ, которую возглавили Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, отправилась 10 марта в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сегодня написали практически все мало-мальски значимые украинские СМИ. Направилась для того, чтобы обсудить создание некоего "парламентского измерения нормандского формата", а также попросить помощи в «достижении мира на Донбассе». Нормальная, вроде, миссия, которая никоим образом не противоречит повестке, обозначенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Но если Зеленский пытается добиться мира на Донбассе, посещая Европу и США, то Медведчук идет более простым и логичным путем, инициируя переговоры с российским лидером, который действительно может оказать серьезное содействие в урегулировании конфликта в регионе.Наверное, было бы весьма логично, если бы инициативы Медведчука и его соратников, которые приезжают в Москву отнюдь не для того, чтобы предать интересы своей страны, воспринимались если бы и не позитивно, то, как минимум, объективно. По сути, человек старается не для себя, а для той части украинского социума, весьма многочисленной, которая спит и видит, что в их стране наконец-то наступит долгожданный мир. Кстати, об этом с завидной регулярностью говорит и Владимир Зеленский, который ради мирного урегулирования конфликта на Донбассе «готов пойти на многое». Ну, по крайней мере, на словах.Но, несмотря на приверженность делу мира, инициативы Медведчука как-то не находя поддержки у официального Киева. Любой его визит в Москву расценивается как акт прямого предательства интересов родины и подвергается жесткой критике со стороны тех, кто, вроде, так же рьяно, как и Медведчук пытается добиться мирного урегулирования военного конфликта. Так бывает, когда формально цель одна и та же, но реально пути ее достижения – разные.Читая украинскую прессу, я удивляюсь тому, что давая характеристику поездке депутата Верховной рады в Москву, никто даже не озадачивается вопросом о целях данной поездки и ее результатах. Для журналистов и оголтелых украинских политиков гораздо важнее сделать акцент на том, что пока Медведчук и Рабинович заигрывали с руководством «страны-агрессора», на линии соприкосновения «погибли двое бойцов ВСУ и еще 7 получили ранения». Несомненно, гибель любого человека это трагедия. Но солдаты ВСУ гибнут, в том числе, и по причине того, что руководство Украины не может найти в себе смелость для перевода конфликта в сугубо дипломатическую плоскость, подразумевающую переговоры, а уж никак не артиллерийские обстрелы.В данной ситуации можно бесконечно кидать камни в Медведчука и его соратников, людей довольно смелых, потому что открыто выступать в современной Украине за диалог с Россией могут только смелые люди, но именно они могут уже в ближайшем будущем добиться того, чтобы на Украину и на Донбасс наконец-то пришел долгожданный мир. Вот только для этого нужно, чтобы и многочисленные депутаты, представляющие парламентское большинство, партию «Слуга народа», а также президент Украины Владимир Зеленский вспомнили, что на выборы они шли с весьма четкой программой, одним из пунктов которой значилось завершение военного конфликта в Донбассе. Быть может, тогда украинские делегации, пребывающие в Москву в рамках межпарламентского сотрудничества, станут более многочисленными, а эффект от их работы – более значимым.Алексей Зотье