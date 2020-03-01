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Депутаты Верховной рады посетили Государственную Думу РФ

root Вчера, 23:459Новости
Депутаты Верховной рады посетили Государственную Думу РФ
Виктора Медведчука, лидера политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), которую на Украине именуют исключительно «пророссийской», официальная украинская пропаганда выставляет не только как агента российского влияния, но и как «кума» Владимира Путина, как человека, который находится в дружеских отношениях с президентом РФ. Однако даже факт наличия неких отношений с руководителем «государства-агрессора» не помешал данной партии довольно успешно выступить на прошедших в 2019 году выборах в Верховную раду Украины, взяв 43 из 450 возможных мандатов, показав при этом второй по значимости результат.
Депутаты Верховной рады посетили Государственную Думу РФ

Судя по электоральной поддержке, многих украинцев совершенно не пугает «пророссийская» суть ОПЗЖ, а часть разнородного украинского социума и вовсе возлагает на данную политическую силу свои надежды, связанные со светлым будущим Украины.
Политическая платформа указанной партии проста и понятна, и именно по этой причине часть украинцев отдали свои голоса за соратников Медведчука, позволив им сегодня заседать в Верховной раде, главном законодательном органе Украины. Я бы не назвал платформу ОПЗЖ пророссийской. Вряд ли это соответствует действительности. Скорее эту политическую платформу можно назвать разумной. Ну а разве может разумная политическая программа не включать в себя пункты, реализация которых будет способствовать налаживанию отношений с ближайшими соседями, в том числе и с Россией?
Мне сложно сказать, насколько комфортно работается в Верховной раде Медведчуку и его соратникам, но в информационном пространстве «независимой» Украины о лидерах и членах партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" принято говорить или плохо, или никак. Но чаще, конечно, плохо. При том даже совсем неважно, с какой инициативой выступали депутаты от партии ОПЗЖ, важно лишь то, что они работают исключительно в интересах «государства-агрессора».
Делегация пророссийской партии ОПЗЖ, которую возглавили Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, отправилась 10 марта в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сегодня написали практически все мало-мальски значимые украинские СМИ. Направилась для того, чтобы обсудить создание некоего "парламентского измерения нормандского формата", а также попросить помощи в «достижении мира на Донбассе». Нормальная, вроде, миссия, которая никоим образом не противоречит повестке, обозначенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Но если Зеленский пытается добиться мира на Донбассе, посещая Европу и США, то Медведчук идет более простым и логичным путем, инициируя переговоры с российским лидером, который действительно может оказать серьезное содействие в урегулировании конфликта в регионе.
Наверное, было бы весьма логично, если бы инициативы Медведчука и его соратников, которые приезжают в Москву отнюдь не для того, чтобы предать интересы своей страны, воспринимались если бы и не позитивно, то, как минимум, объективно. По сути, человек старается не для себя, а для той части украинского социума, весьма многочисленной, которая спит и видит, что в их стране наконец-то наступит долгожданный мир. Кстати, об этом с завидной регулярностью говорит и Владимир Зеленский, который ради мирного урегулирования конфликта на Донбассе «готов пойти на многое». Ну, по крайней мере, на словах.
Но, несмотря на приверженность делу мира, инициативы Медведчука как-то не находя поддержки у официального Киева. Любой его визит в Москву расценивается как акт прямого предательства интересов родины и подвергается жесткой критике со стороны тех, кто, вроде, так же рьяно, как и Медведчук пытается добиться мирного урегулирования военного конфликта. Так бывает, когда формально цель одна и та же, но реально пути ее достижения – разные.
Читая украинскую прессу, я удивляюсь тому, что давая характеристику поездке депутата Верховной рады в Москву, никто даже не озадачивается вопросом о целях данной поездки и ее результатах. Для журналистов и оголтелых украинских политиков гораздо важнее сделать акцент на том, что пока Медведчук и Рабинович заигрывали с руководством «страны-агрессора», на линии соприкосновения «погибли двое бойцов ВСУ и еще 7 получили ранения». Несомненно, гибель любого человека это трагедия. Но солдаты ВСУ гибнут, в том числе, и по причине того, что руководство Украины не может найти в себе смелость для перевода конфликта в сугубо дипломатическую плоскость, подразумевающую переговоры, а уж никак не артиллерийские обстрелы.
В данной ситуации можно бесконечно кидать камни в Медведчука и его соратников, людей довольно смелых, потому что открыто выступать в современной Украине за диалог с Россией могут только смелые люди, но именно они могут уже в ближайшем будущем добиться того, чтобы на Украину и на Донбасс наконец-то пришел долгожданный мир. Вот только для этого нужно, чтобы и многочисленные депутаты, представляющие парламентское большинство, партию «Слуга народа», а также президент Украины Владимир Зеленский вспомнили, что на выборы они шли с весьма четкой программой, одним из пунктов которой значилось завершение военного конфликта в Донбассе. Быть может, тогда украинские делегации, пребывающие в Москву в рамках межпарламентского сотрудничества, станут более многочисленными, а эффект от их работы – более значимым.
Алексей Зотье

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