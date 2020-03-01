В ОП заявили, что договорились об открытии КПВВ в Золотом и Счастье одновременно

На заседании Трехсторонней контактной в Минске достигнута договоренность об одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.Об этом сообщили в Офисе президента Украины.Как сообщил журналисты источник близкий к ОП, стороны действительно близки к достижению таких договоренностей. Но пока определили, что в течении двух недель стороны подготовят и предоставят планы мероприятий необходимых для открытия этих двух переходов одновременно. По итогам предоставленных планов, а также расчетов, замеров и оценки вложений будет решено, когда же эти КПВВ в Золотом и Счастье открывать и реально ли стороны смогут осуществить этот процесс (как в материальном, так и политическом плане).А официальная информация такова. Заседание провели с участием руководителя ОП Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака.«По результатам встречи стороны достигли договоренности о... вопросе одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье», — говорится в заявлении.Новости в Мире - Сегодня, 00:11 84