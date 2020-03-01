Впервые по итогам заседаний ТКГ в Минске обязательства сторон закреплены в протоколе



В нем четко изложены обязательства сторон, главным образом, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок.

Об этом пишет в своем телеграм-канале один из участников переговоров.

Стороны договорились не раскрывать детали договоренностей. Однако, могу сказать, что обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам.

В заседании Контактной группы принимали участие зам Главы администрации Президента РФ — Дмитрий Козак и Глава администрации Офиса Президента Украины — Андрей Ермак. Оба заявили, что намерены в ближайшее время принять участие в заседании Контактной группы.

Новости в Мире - Сегодня, 01:09 76 Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ.В нем четко изложены обязательства сторон, главным образом, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок.Об этом пишет в своем телеграм-канале один из участников переговоров.Стороны договорились не раскрывать детали договоренностей. Однако, могу сказать, что обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам.В заседании Контактной группы принимали участие зам Главы администрации Президента РФ — Дмитрий Козак и Глава администрации Офиса Президента Украины — Андрей Ермак. Оба заявили, что намерены в ближайшее время принять участие в заседании Контактной группы.Новости в Мире - Сегодня, 01:09 76

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