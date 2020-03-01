Контуры постглобальной Америки: страна без авианосцев

Безусловно, происходящее сейчас в мире является фундаментальным глобальным системным кризисом. В точном соответствии с ленинским определением про верхи, которые по-новому не могут, и низы, которые по-старому уже не хотят.Детали процесса хорошо изложены в цикле статей «Контуры постглобальной Америки», которому, на мой взгляд, стоит уделить внимание. Единственное, с чем я там с автором не согласен, это с выводами.Америка не просто так отказывается от роли мирового жандарма. Она ее банально уже не тянет. В первую очередь потому, что не знает — зачем оно ей, вообще, надо. И еще из уверенности, что обеспечить необходимый для сохранения внутреннего благополучия уровень доминирования она сумеет и так — через санкции.В представлении американской правящей элиты — что демократов, что республиканцев, что всяких прочих, включая экологов, — весь мир спит и видит, как бы пробиться на богатый внутренний американский потребительский рынок.И еще потому, что достаточно эффективно противников можно опрокидывать через цветные революции. Для запуска которых нет нужды рисковать прямым военным вторжением. Достаточно просто подкинуть местной оппозиции денег и дружески похлопать по плечу — Америка с вами, джентльмены.А раз так, то зачем содержать в опасных регионах собственные войска? Их там ведь убивают, а нация очень не любит, когда ее солдаты домой возвращаются в гробах. И вообще, подрывы американских MRAPов очень плохо смотрятся на телеэкранах. Американская аудитория приучена кинематографом к одним сплошным победам и к слезам умиления от благодарных лиц одариваемых демократией папуасов. Им ведь не повезло в жизни родиться в правильной стране.Но все это лишь самая вершина айсберга и только внешний фантик. Смысл происходящего в другом. Америка больше не может вести войны только ради смены местных правительств на дружественные и послушные себе. Такое более-менее прокатывало в Европе, но не сработало нигде больше.Афганистан, Ирак, Ливия, Египет, африканские страны — везде прозападные правительства оказались просто криворукими коррупционерами. В том числе и потому, что победителю возникновение в покоренных странах сильных правительств и успешных экономик не было нужно ни под каким соусом. Тем самым предопределялся его выбор местных кадров в марионетки. Его целью являлось исключительно создание управляемого хаоса, и вот именно с этой задачей США не справились.Вдруг оказалось, что поддерживать созданный хаос в управляемом состоянии небольшими точечными и дешевыми усилиями — не работает. Чтобы местные подчинялись и не помышляли нападать на оккупанта, их требуется тотально запугать. А без тотального геноцида достичь такой цели невозможно. А на тотальный геноцид не способны пойти сами Штаты.Почему — тема очень отдельного разговора. Главное — итог. Не могут. И это хорошо. Потому что, когда они решают, что так можно… смотрите историю с колонизацией США и судьбу американских индейцев. А раз не могут, то и выиграть развязанные войны оказывается далеко за пределами чисто военных инструментов.Осознание этого факта и предопределило феномен политики Трампа. Это когда изрядная часть внешнего мира еще считает США главной силой на планете, потому сразу стучится туда в убеждении, что «Америка поможет».А там Трамп, уже не стесняющийся посылать просителей в пешее эротическое путешествие, если они сходу не предлагают ему «за помощь» что-нибудь финансово очень весомое. А они не предлагают, потому что у них самих ничего такого нет.Чем все закончится? Сочетанием двух результатов.Во-первых, рано или поздно до просителей дойдет бесполезность эту помощь просить. И постепенно количество звонков с просьбами сойдет полностью на нет. Ибо какой смысл, если все равно пошлют пешим ходом в Перу?Во-вторых, вооруженные силы США в их нынешнем виде окажутся для страны излишними. Если пехота пострадает не особо сильно (ее в реальности уже чуть больше 260 тыс., что немногим превосходит нынешнюю численность Войска Польского), то флот точно пойдет под нож. Потому что он самый дорогой из всех компонентов. Потому что он съедает 2/3 всего военного бюджета. И потому что он в новой конфигурации окажется самым бесполезным.Ну придет АУГ в Средиземное море, и дальше что? Покрутится и уйдет домой. Еще хуже дело окажется в море Южно-Китайском. Из которого придется уходить под лозунгом «мы отступаем с честью». А раз так, то зачем такие деньги тратить? Особенно когда их количество тоже серьезно уменьшится?Это, безусловно, не означает массовую сдачу нынешнего американского флота на металлолом. В господствующих в США взглядах на мировое доминирование, сильный флот любая уважающая себя сверхдержава иметь просто обязана. Но его характер однозначно изменится.Собственно, Military Watch уже говорит о необходимости сокращения авианосного флота Америки минимум на 60%. Потому что новейший Gerald R. Ford стоит в три раза дороже своего предшественника, авианосца типа Nimitz, при практически равной с ним боевой эффективности. Его строительство обошлось почти в 15 млрд долларов и еще 4,7 млрд потребовалось на НИОКР. При этом рост противокорабельных возможностей Китая и России не обеспечивает достаточной выживаемости «Джеральда Форда» в бою.И хотя эксперты издания в итоге рекомендуют просто сократить программу до 4 единиц, вместо постепенной полной замены уходящих на пенсию 11 «нимицев», скорее всего Gerald R. Ford окажется последним крупным атомным авианосцем, сошедшим с американских стапелей.Дальше следует ожидать новой крупной рекламной шумихи, обосновывающей необходимость перевода US Navy на полностью беспилотные системы. На безэкипажные подводные лодки, на полностью автоматические патрульные корабли ближней зоны и на предельно автоматизированные ударные корабли с основным вооружением только из ракет и БПЛА.Это позволит решить сразу две задачи. С одной стороны, сохранить на относительно продолжительное время достаточно обширный фронт работ для американских оружейных корпораций. С другой — решительно сократить численность экипажей и вообще личного состава, на всякие материальные выплаты которым в военном бюджете США приходится тратить больше половины денег.Ну и самое главное, если какие-нибудь злые люди такой, даже очень большой, дорогой и важный дрон все-таки утопят, а при современном уровне вооружений это дело практически неизбежное, то страна потеряет всего лишь большой кусок железа. Тогда как экипаж Gerald R. Ford насчитывает 4660 человек только непосредственно команды и еще до 2800 человек в береговом обслуживании. Повторюсь, Америка очень не любит, когда ее военные возвращаются домой в гробах.Так что флот Соединенные Штаты как бы сохранят, но это уже будет совсем другой флот. И самое главное, он явным образом окажется в той же самой «дредноутной ловушке», в которой Великобритания и потом Германия оказались после спуска британцами на воду HMS Dreadnought.Вызванная этим шагом «дредноутная гонка» привела ведущие флоты мира в парадоксальное положение. С одной стороны, у них могучий флот есть, но с другой — выводить его в море просто так чрезвычайно дорого и недопустимо опасно.В боевом противостоянии он окажется с точно такими же по убойности монстрами. Это означает неизбежные крупные потери, компенсировать которые даже самая богатая экономика мира уже не сможет. И гегемон рискует после первого же крупного сражения оказаться без ядра своего флота вовсе. Со всеми отсюда для него вытекающими негативными геополитическими последствиями.Переход на дроны даст тот же эффект, только в новой, современной технологической упаковке. Следовательно, как понятие флот США останется, но гегемонию в акватории мирового океана он однозначно утратит.Да и сам смысл этой гегемонии также неизбежно и необратимо изменится. Если вы не держите заморские гарнизоны, то у вас нет надобности их снабжать. Что отменяет морские перевозки. А кластеризация США, к которой страну ведет Трамп, серьезно изменит характер и обычных торговых перевозок тоже.Причем кластеризация неизбежна, ибо только так Америка может устранить отрицательность своего внешнеторгового баланса. Если львиную долю всего необходимого она начнет снова производить только собственными силами и на собственной территории. Запасов сырья и энергоносителей, если объединить под одной крышей оба американских континента, для этого хватит вполне.Но тогда пропадет необходимость возить через оба океана прорву товаров. Следовательно, утратится надобность и держать огромный флот для контроля над акваторией, по которой пролегают логистические маршруты. Тем самым еще сильнее сокращая размер необходимого для Америки военно-морского флота. И круг замыкается.Займет ли освободившееся место Китай? Вряд ли. По тем же самым причинам. Круг задач китайского флота ограничится прилегающими водами к региону ЮВА.Впрочем, это уже другая история. Как и про перспективы ВВС США. О них поговорим отдельно. Тогда как сейчас констатируем, что могучий военно-морской флот США уже к середине текущего века очень сильно усохнет и свое нынешнее значение, как военная сила, утратит.Александр Запольскис