Путин вынуждает оппозицию перейтивЂ¦ на усиленное питание

Все плохо… Господи, ну как же все плохо! Плохо невыносимо и безнадежно… А будет ещё хуже. И мы теперь даже не знаем, то ли увеличивать число постов в Фейсбуке, то ли уйти во внутреннюю эмиграцию. От тоски и невозможности обнулить эту чёртову жизнь в этой чертовой России.Нет, ну мы правда верили, что в 2024 году все это, наконец, закончится. И нам больше не придётся с 6 утра до полуночи работать за плошку риса и стакан воды на этих галерах. Вы ведь понимаете, насколько тяжело с раннего утра и до позднего вечера доносить до людей правду, рассказывать о тоталитаризме и агитировать за прекрасную Россию будущего?Вы знаете, насколько энергозатратна борьба с режимом? Вы знаете, сколько калорий отнимает один единственный пост, в котором нужно донести все ужасы окружающей нас действительности и призвать всех на борьбу? А защита политзаключённых? Вы осознаёте, сколько финского масла и итальянского сыра, привезённых в обшивке авто, нужно потреблять для активации мозговой деятельности? Но из-за этого коронавируса мы сейчас и этого лишены! Но борьбу продолжаем! Даже несмотря на скудный рацион и туманные перспективы. Потому что мы не хотим, чтобы наши дети выходили замуж и женились при Путине! Потому что мы не хотим, чтобы и они вели ту жалкую жизнь, что сегодня есть у нас.Ну вот что мы сейчас себе можем позволить? Жалкие 47 миллионов на 10 отпусков в год — это позор и унижение для свободной личности и будущего президента «прекрасной России будущего» Алексея Навального. Но ещё больший позор, когда блистательным актрисам, живущим в Эстонии, буквально за копейки приходится сниматься в России и тащить за собой полый чемодан благословенной эстонской молочки, чтобы не умереть от голода прямо на съёмочной площадке.И теперь всем этим замечательным людям, — нам! — кто денно и нощно страдают за нашу и вашу свободу недвусмысленно намекнули, что наши страдания будут вечными. Как в аду! В котором обречены страдать не только мы, но и наши дети. И дети наших детей. И дети детей наших детей.Вчера круг замкнулся. Нас всех обнулили. Подло и коварно. И завтра, в крайнем случае, послезавтра — обязательно будет хуже, чем вчера.Потому что нам при этой власти хорошо быть не может. Никогда. Ибо наша тонкая душевная организация никогда не сможет принять все то, что происходит в этой стране сейчас. Нам претит все, чему неумное большинство так радуется и чем гордится. Нас воротит от вашего «победобесия» и Крыма. Мы рыдаем по тысячам убитых вами украинских солдат. Нам по сей день стыдно перед Грузией. Мы никогда не искупим свою вину перед американцами за Трампа. Мы вынуждены краснеть за каждое слово, сказанное Путиным. И мы никогда не простим вам ни одного политзаключённого.И мы будем бороться! Неистово и бескомпромиссно!И мы готовы к тому, что играть придется в долгую, отвоевывая жизненное пространство по кусочку.Теперь плотность нашего присутствия в соцсетях станет ещё больше, а тональность наших постов — ещё радикальнее! Мы будем клеймить и изобличать эту власть до тех пор, пока она не уйдёт! И будем отдавать этой борьбе все наше время и силы.И никаких компромиссов с Путиным, который призвал консолидировано работать! Коллаборационизм — не наш путь. Только протесты! Только хардкор!И режим обязательно падет, а Россия будет свободной!Скоро! Но при условии, что вы нам будете помогать и поддерживать.Напомним, что оппозиционер должен хорошо питаться.Потому отправляете ваши донаты из расчета курса доллара по в‚Ѕ200 и распространяйте наш манифест среди жильцов вашего дома.И помните: вчера они обнулили президентские сроки — завтра обнулят вас и вашу свободу! За которую мы и только мы готовы бороться. До последней капли так и невыпитого нами баварского. Которого нас когда-то лишили те, кто однажды уже встал на сторону несменяемого вождя и тирана.Но мы разорвём этот порочный круг и сделаем все, чтоб вы стали свободными.Даже если вы этого не хотите…Юлия Витязева