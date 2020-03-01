В Луганской области запретят водителям автобусов брать «попутные» посылки и багаж
В Луганской области принимают меры по защите от террористических угроз.
Об этом пишет пресс-служба ЛОГА.
Рассмотрены, в частности, вопросы обеспечения защищенности и принятия действий при угрозе совершения террористического акта на объектах транспорта и связи в Луганской области. Обсужден ряд объективных вопросов, в том числе по предотвращению пересылки запрещенных вложений, а также действий операторов почтовой связи при оформлении и пересылке почтовых отправлений.
Особое внимание уделено исключению на автомобильном транспорте общего пользования фактов принятия ручной клади и багажа от посторонних лиц без багажной квитанции, без учета его содержания и при отсутствии пассажира.
«К сведению руководителей предприятий автомобильного, железнодорожного транспорта и руководителей предприятий почтовой связи доведена необходимость о принятии мер по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, путем проведения необходимых предупредительных профилактических индивидуальных мероприятий при организации работы персонала, дезинфекции и влажной уборке помещений и транспортных средств», — пишет источник. Новости Региона - Сегодня, 07:00 116
Об этом пишет пресс-служба ЛОГА.
Рассмотрены, в частности, вопросы обеспечения защищенности и принятия действий при угрозе совершения террористического акта на объектах транспорта и связи в Луганской области. Обсужден ряд объективных вопросов, в том числе по предотвращению пересылки запрещенных вложений, а также действий операторов почтовой связи при оформлении и пересылке почтовых отправлений.
Особое внимание уделено исключению на автомобильном транспорте общего пользования фактов принятия ручной клади и багажа от посторонних лиц без багажной квитанции, без учета его содержания и при отсутствии пассажира.
«К сведению руководителей предприятий автомобильного, железнодорожного транспорта и руководителей предприятий почтовой связи доведена необходимость о принятии мер по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, путем проведения необходимых предупредительных профилактических индивидуальных мероприятий при организации работы персонала, дезинфекции и влажной уборке помещений и транспортных средств», — пишет источник. Новости Региона - Сегодня, 07:00 116
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