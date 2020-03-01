С сегодняшнего дня в Украине вводится карантин и запрет на массовые мероприятия



Текст распоряжения определяет правила карантина, а также делигирует на местные органы контроль за выполнением карантинных мероприятий.

Текст размещен в Telegram-канале «Политика Страны» со ссылкой на официальный документ Кабмина.

В документе говорится, что в соответствии со статьей 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 Кабинет Министров Украины постановляет:

«1. Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив: посещение учебных заведений; проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков).

2. Министерствам, иным центральным органам власти, областным, Киевской городской государственной администрации вместе с органами местного самоуправления обеспечить: организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий; представление ежедневно Министерству здравоохранения информации о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 для ее обобщения и информирования Кабинета Министров Украины», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 06:44 162 Распоряжением Кабинета министров Украины вводится карантин по всей стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.Текст распоряжения определяет правила карантина, а также делигирует на местные органы контроль за выполнением карантинных мероприятий.Текст размещен в Telegram-канале «Политика Страны» со ссылкой на официальный документ Кабмина.В документе говорится, что в соответствии со статьей 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 Кабинет Министров Украины постановляет:«1. Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив: посещение учебных заведений; проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков).2. Министерствам, иным центральным органам власти, областным, Киевской городской государственной администрации вместе с органами местного самоуправления обеспечить: организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий; представление ежедневно Министерству здравоохранения информации о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 для ее обобщения и информирования Кабинета Министров Украины», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 06:44 162

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