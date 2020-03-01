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При переходе через КПВВ умерла женщина 67 летняя женщина

verter Сегодня, 07:3018Новости
При переходе через КПВВ умерла женщина 67 летняя женщина
Гражданка Украины 1953 года рождения умерла сегодня на территории контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.
Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось», — написал он в Facebook.

Смерть пенсионерки была констатирована в 16:05.
При пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе за 2019 год умерло 27 человек, в основном пожилого возраста.1953
Новости Донецка - Сегодня, 06:35 96

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