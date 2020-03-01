Курс валют в Луганске на 12 марта
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 12 марта 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,4720 рубля
1 ЕВРО
81,0207 рубля
10 украинских гривен
27,9528 рубля
Напомним, вчера 11 марта курс валют в Луганске был такой:
1 доллар США
72,0208 рубля
1 ЕВРО
81,8588 рубля
10 украинских гривен
28,4330 рубля Экономика - Сегодня, 08:00 138
1 доллар США
71,4720 рубля
1 ЕВРО
81,0207 рубля
10 украинских гривен
27,9528 рубля
Напомним, вчера 11 марта курс валют в Луганске был такой:
1 доллар США
72,0208 рубля
1 ЕВРО
81,8588 рубля
10 украинских гривен
28,4330 рубля Экономика - Сегодня, 08:00 138
Метки: {keywords}