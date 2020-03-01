Жители трех улиц поселка Голубовское подали в ЕСПЧ более 30 исков против Украины

Жители трех улиц поселка Голубовское Кировского горсовета, дома которых получили повреждения от обстрелов ВСУ, подали против Украины более 30 исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ЛИЦ сообщила руководитель луганской группы в общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, Валентина Илясова.

"Более 30 исков жителей поселка Голубовское о возмещении ущерба властями Украины будут направлены в ЕСПЧ", - отметила она.

Илясова сообщила, что в поселке состоялось очередное выездное заседание луганской группы комиссии, которая рассмотрела обращения жителей улиц Широкая, Совхозная и Солнечная.

"Речь идет о восьми семьях, дома которых частично разрушены в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. У одной семьи в результате обстрела погиб близкий человек, двое мирных жителей получили ранения", - рассказала руководитель луганской группы.

"По сегодняшнему выезду общий ущерб по оценке специалистов составляет 18,3 миллиона рублей. Именно на эту сумму и будут поданы иски в Европейский суд по правам человека с требованием к Украине возместить причиненный ею ущерб мирным гражданам Республики", – подчеркнула Илясова.

Она отметила, что территория поселка Голубовское неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, в результате которых были повреждены многие дома, фиксировались случаи ранения и гибели мирных жителей.

"В течение 2019 года иски подготовили жители улиц Артема, Молодежная и Луганская прифронтового поселка. В 2020 года в рамках работы комиссии продолжается подготовка исков о возмещении ущерба властями Украины от жителей поселка", - сообщила представитель комиссии.

"На данный момент общая сумма исков, поданных жителями поселка Голубовское Кировского горсовета против правительства Украины, составляет 86,4 миллиона рублей", - уточнила она.

Благодаря юридической помощи, которую на постоянной основе оказывают пострадавшим от агрессии жителям Донбасса сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР, по состоянию на июль 2018 года пострадавшие подали в Европейский суд по правам человека более 300 жалоб. По состоянию на февраль 2019 года Генпрокуратура ЛНР признала потерпевшими от действий киевских силовиков в Донбассе более трех тыс. жителей Республики.

Общественная организация "Мемориал" по состоянию на начало ноября 2019 года помогла направить иски в ЕСПЧ и Международный уголовный суд (МУС) более 900 пострадавшим от действий Киева жителям ЛНР.

В ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 марта — Луганск