Деревьям Луганска к майским праздникам придадут эстетичный вид
Сотрудники «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства» планируют к майским праздникам завершить формировочную обрезку деревьев на улицах Луганска.
Об этом сообщила заместитель директора предприятия Нигина Соловьева.
«Мы проводим на территории города плановую формировочную обрезку крон деревьев, чтобы к весенним праздникам придать им эстетичный вид. Суть формировочной обрезки заключается в том, что удаляется от 20% до 35% ветвей кроны для придания ей идеально шарообразной формы», — отметила она в интервью ЛИЦ.
«Такая обрезка проводится только в холодное время года, когда в стволе дерева прекращается движение сока. Идеальная температура для этих работ — от минус пяти до плюс пяти градусов. Это наилучший вариант обрезки, потому что под кору, в зону срезов не попадают микроорганизмы, которые вредят деревьям, они просто уничтожаются при таких температурах. И деревьям не грозит какое-либо усыхание, так как движение сока отсутствует», — рассказала Соловьева.
Замдиректора предприятия рассказала, что коммунальщики начали работы с центральных улиц Луганска.
«Это сделано еще и для того, чтобы ветки деревьев не разрастались на троллеи электротранспорта», — пояснила она.
«Мы уже выполнили формировочную обрезку по улицам Коцюбинского, 16-я линия, Советская, Краснознаменная, Остапа Вишни, 50 лет образования СССР. Срезанные ветки вывозим сразу же или — при масштабных объемах — на следующий день. В работах задействованы три бригады сотрудников», — рассказала Соловьева.
Замдиректора предприятия добавила, что с завтрашнего дня коммунальщики приступят к формировочной обрезке деревьев в районе квартала Щербакова.
«Потом планируем провести работы на улице Оборонной, но будем смотреть по погоде. Планируем продолжать обрезку еще в течение полутора месяцев, поскольку синоптики еще обещают минусовые температуры», — отметила она.
Удобный город - Сегодня, 08:45 50
Об этом сообщила заместитель директора предприятия Нигина Соловьева.
«Мы проводим на территории города плановую формировочную обрезку крон деревьев, чтобы к весенним праздникам придать им эстетичный вид. Суть формировочной обрезки заключается в том, что удаляется от 20% до 35% ветвей кроны для придания ей идеально шарообразной формы», — отметила она в интервью ЛИЦ.
«Такая обрезка проводится только в холодное время года, когда в стволе дерева прекращается движение сока. Идеальная температура для этих работ — от минус пяти до плюс пяти градусов. Это наилучший вариант обрезки, потому что под кору, в зону срезов не попадают микроорганизмы, которые вредят деревьям, они просто уничтожаются при таких температурах. И деревьям не грозит какое-либо усыхание, так как движение сока отсутствует», — рассказала Соловьева.
Замдиректора предприятия рассказала, что коммунальщики начали работы с центральных улиц Луганска.
«Это сделано еще и для того, чтобы ветки деревьев не разрастались на троллеи электротранспорта», — пояснила она.
«Мы уже выполнили формировочную обрезку по улицам Коцюбинского, 16-я линия, Советская, Краснознаменная, Остапа Вишни, 50 лет образования СССР. Срезанные ветки вывозим сразу же или — при масштабных объемах — на следующий день. В работах задействованы три бригады сотрудников», — рассказала Соловьева.
Замдиректора предприятия добавила, что с завтрашнего дня коммунальщики приступят к формировочной обрезке деревьев в районе квартала Щербакова.
«Потом планируем провести работы на улице Оборонной, но будем смотреть по погоде. Планируем продолжать обрезку еще в течение полутора месяцев, поскольку синоптики еще обещают минусовые температуры», — отметила она.
Удобный город - Сегодня, 08:45 50
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