Донецк заявил о начале прямого диалога Донбасса с Украиной

«Не имеет значения, как будет называться этот орган. Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта – Донбасса и Украины», – приводит ее слова ТАСС.

«Еще одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер», – сообщил МИД ДНР.

Договоренность о формировании новой площадки переговоров, достигнутая в среду на переговорах Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.В свою очередь в ОБСЕ сообщили, что Контактная группа согласовала открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.По итогам заседания в Минске МИД ДНР заявил, что приветствует решение Контактной группы о создании механизма урегулирования конфликта в Донбассе.В сообщении министерства иностранных дел республики говорится, что в очередном заседании Контактной группы принимали участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Участниками Контактной группы впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы, отмечает дипломатическое ведомство республики.Донецк приветствовал решения, принятые на заседании, назвав их позитивным импульсом «для прямого взаимодействия сторон конфликта, рассчитываем, что это стимулирует работу политической группы и приведет к необходимым результатам по остальным направлениям».Козак по итогам встречи заявил, что Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась на следующем заседании окончательно согласовать механизм урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, такой механизм был принципиально предварительно согласован. Козак выразил надежду, что на следующем заседании Контактной группы участники примут окончательное решение по механизму диалога сторон.Ранее сообщалось, что на заседании Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.Ольга Никитина