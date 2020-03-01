Завтра война? Россия ввела конвойную систему в Мировом океане для защиты своих судов от США
Это скандал: трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» следует с Дальнего Востока на Балтику достраивать «Северный поток – 2» под охраной ВМФ России, чтобы не стать жертвой пиратов, ходящих под звёздно-полосатым флагом.
С XVIII века нас пытаются вслед за знаменитым шотландским экономистом Адамом Смитом уверить в том, что капиталистическая экономика управляется некой «невидимой рукой рынка». Однако пресловутое наличие такого якобы объективного механизма, который сам собою всё расставляет на свои места, не объясняет ровным счётом ничего в рыночной экономике. Например, почему купленное Россией несколько лет назад детективным образом в Нигерии краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» следует с Дальнего Востока на Балтику под охраной боевых кораблей ВМФ России?
Последнее стало очевидно, если сопоставить данные навигационных порталов и сообщения Минобороны России. Из них становится очевидно, что ведущее трубоукладочное судно «Газпром-флота», следующее на Балтику, чтобы после небольшого ремонта и дооснащения достроить «Северный поток – 2» после того как его бросили распуганные американскими санкциями лучшие в мире швейцарские и другие западные трубоукладчики и вспомогательные суда, совершает свой дальний путь под охраной судов ВМФ России.
Пираты сомалийские или американские?
На первый взгляд, «Академик Черский» хочет избежать нежелательной встречи с сомалийскими пиратами, о которых в последнее время почти не слышно. Простояв несколько дней у берегов «Жемчужины Индийского океана», как часто называют остров Цейлон или Шри-Ланку, трубоукладчик «Газпрома» – единственное судно, способное достроить ставший объектом ярости США крупнейший российско-европейский энергетический проект, – взял курс к Аденскому заливу и соответственно – на Суэцкий канал. Этот маршрут является кратчайшим на Балтику. Перед этим «Академик Черский» отключил автоматическую идентификационную систему (АИС), что нередко делается перед входом в неспокойные воды Аравийского моря. Это произошло, обратим внимание, 6 марта.
И вот тут начинаются интересные «совпадения». 4 марта, согласно пресс-релизу Минобороны России, в порт Коломбо, столицы Шри-Ланки, зашёл сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Казалось бы, в этом нет ничего необычного: сторожевик пополнил запасы воды, продовольствия, проверил свои механизмы, моряки немного расслабились. Однако уже 6 марта – вместе с «Академиком Черским» – корабль отправился к Аденскому заливу «продолжать антипиратскую вахту в Индийском океане». Там его ожидают судно обеспечения танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий».
Угрозы того, что вдруг сломается сторожевик, которому всего-то чуть более десяти лет (для корабля это не возраст), чтобы далее тащить его на буксире, практически нет. Зато известно, что у трубоукладчика «Газпрома» есть проблемы с ходовой частью, поэтому понятно, что он и будет в случае чего главным «клиентом» «Виктора Конецкого».
Это ещё одно косвенное подтверждение того, что внушительный отряд кораблей ВМФ России в Аравийском море сформирован не для того, чтобы пугать давно укативших под видом «беженцев» в Европу сомалийских пиратов. Он собирается там, чтобы держать в тонусе пиратов куда более серьёзных – прекрасно говорящих по-английски, имеющих в регионе базы ВМС, большое число кораблей и недавно нагло «подрезавших» корабль ВМФ России у выхода из Красного моря.
Провокационные действия по сознательному нарушению международных норм безопасности судоходства американский эсминец Farragut допустил относительно недавно – 9 января. Лишь профессиональные действия российских моряков позволили тогда избежать столкновения. Зато неповоротливый и готовый в любой момент сломаться, но столь нужный на Балтике «Академик Черский» вполне мог бы стать в случае повторения такого рода провокации жертвой американцев. Но не станет, так как у трубоукладчика будет эскорт минимум из трёх кораблей. И кто знает, не будет ли там ещё чего-нибудь под водой. Одной или парочки субмарин, например.
От кого защищал «Академика Черского» «Адмирал Виноградов»?
Кто-то обязательно скажет: «Сгущаете краски», «конспирология». И будет не прав. Ведь и до Шри-Ланки «Академик Черский» тоже шёл под охраной. Трубоукладчик сопровождал до Цейлона по предыдущему маршруту – несмотря на отсутствие в этих водах угрозы от «сомалийских пиратов», но её наличие со стороны ВМС США – большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».
Сразу после того, когда надежда «Газпрома» отправилась с новым охранением дальше, «Адмирал Виноградов» зашёл «с деловым визитом» в порт Коломбо. Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ, там корабль пополнит запасы воды и топлива, для личного состава будут организованы отдых и обзорные экскурсии по городу. В Шри-Ланке «Адмирал Виноградов» должен был пробыть до 10 марта.
А вот и самая свежая информация о большом противолодочном корабле ТОФ из того же источника: «Адмирал Виноградов» «пополнил до полных норм запасы воды и топлива», моряки хорошо отдохнули в Коломбо, офицеры посетили с «визитом вежливости» своих ланкийских коллег, после чего корабль покинул порт и «продолжил выполнение поставленных задач в море». Это произошло 10 марта.
Кинулся догонять «Академика Черского» или повернул назад после сдачи судна новому эскорту? Скоро мы это узнаем. Если не повернул, это будет ещё одним свидетельством просто не укладывающегося в голове факта – что Россия в мирное время наладила конвойную службу в Мировом океане для защиты своих ценных судов от враждебных действий США.
Чего опасаются в Москве?
Ведь если с «Академиком Черским» что-то случится (в него кто-то «случайно» врежется, повредит или отправит на морское дно, или он будет «арестован» по идиотскому вердикту какого-нибудь замшелого провинциального американского судьи, или вдруг окажется страшной угрозой для соросовских грантоедов-«экологистов», то «Северный поток – 2» так и не будет достроен. Создать для этого куда более лучшее судно Россия, конечно, сможет, но для этого нужны годы и много денег. А за это время уже почти построенный «Северный поток – 2» просто придёт в упадок. И Россия – вместе с Европой – окажутся во всей этой истории в самый последний момент, что особенно обидно, у разбитого корыта. А США будут торжествовать: вот, весь мир, смотрите, мы обещали и мы остановили этот проект, который мешал нам «подсадить» Европу на наш дорогой и такой политический сжиженный газ. Чтобы больно ударить русских по рукам и окончательно сделать европейцев своими вассалами. Это сработало. Теперь это мы величайшая энергетическая держава.
Между тем Россия полна решимости этого не допустить. В Москве на самом высоком уровне неоднократно подчёркивалось, что Россия, несмотря на любые американские санкции, способна достроить «Северный поток – 2» своими силами, и это произойдёт до конца текущего года. В Берлине называют те же сроки – до конца 2020-го. Поэтому «Академик Черский» и идёт под охраной российского ВМФ в Балтийское море
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Не «невидимая рука рынка», а большая дубина
Всякие разговоры после этого о какой-то «невидимой руке рынка» или что «рыночная экономика» выше политики, должны восприниматься как грубая и откровенная ложь. Такого не было никогда и тем более нет сегодня. Политика всегда первичнее экономики. И если у вашей страны нет сильной армии, флота и авиации, глобальную экономическую конкуренцию – даже при наличии мощной экономики – она уже проиграла и будет неизбежно кормить тех, у которых с вооружёнными силами всё в порядке. В этом и заключается мораль всей этой весьма показательной и, скажем честно, шокирующей истории. «Горячей» войны ещё нет, а морские конвои уже существуют. Во время прошлых войн всё было наоборот.
Сергей Латыше
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