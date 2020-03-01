Завтра война? Россия ввела конвойную систему в Мировом океане для защиты своих судов от США

Это скандал: трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» следует с Дальнего Востока на Балтику достраивать «Северный поток – 2» под охраной ВМФ России, чтобы не стать жертвой пиратов, ходящих под звёздно-полосатым флагом.С XVIII века нас пытаются вслед за знаменитым шотландским экономистом Адамом Смитом уверить в том, что капиталистическая экономика управляется некой «невидимой рукой рынка». Однако пресловутое наличие такого якобы объективного механизма, который сам собою всё расставляет на свои места, не объясняет ровным счётом ничего в рыночной экономике. Например, почему купленное Россией несколько лет назад детективным образом в Нигерии краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» следует с Дальнего Востока на Балтику под охраной боевых кораблей ВМФ России?Последнее стало очевидно, если сопоставить данные навигационных порталов и сообщения Минобороны России. Из них становится очевидно, что ведущее трубоукладочное судно «Газпром-флота», следующее на Балтику, чтобы после небольшого ремонта и дооснащения достроить «Северный поток – 2» после того как его бросили распуганные американскими санкциями лучшие в мире швейцарские и другие западные трубоукладчики и вспомогательные суда, совершает свой дальний путь под охраной судов ВМФ России.На первый взгляд, «Академик Черский» хочет избежать нежелательной встречи с сомалийскими пиратами, о которых в последнее время почти не слышно. Простояв несколько дней у берегов «Жемчужины Индийского океана», как часто называют остров Цейлон или Шри-Ланку, трубоукладчик «Газпрома» – единственное судно, способное достроить ставший объектом ярости США крупнейший российско-европейский энергетический проект, – взял курс к Аденскому заливу и соответственно – на Суэцкий канал. Этот маршрут является кратчайшим на Балтику. Перед этим «Академик Черский» отключил автоматическую идентификационную систему (АИС), что нередко делается перед входом в неспокойные воды Аравийского моря. Это произошло, обратим внимание, 6 марта.И вот тут начинаются интересные «совпадения». 4 марта, согласно пресс-релизу Минобороны России, в порт Коломбо, столицы Шри-Ланки, зашёл сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Казалось бы, в этом нет ничего необычного: сторожевик пополнил запасы воды, продовольствия, проверил свои механизмы, моряки немного расслабились. Однако уже 6 марта – вместе с «Академиком Черским» – корабль отправился к Аденскому заливу «продолжать антипиратскую вахту в Индийском океане». Там его ожидают судно обеспечения танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий».Угрозы того, что вдруг сломается сторожевик, которому всего-то чуть более десяти лет (для корабля это не возраст), чтобы далее тащить его на буксире, практически нет. Зато известно, что у трубоукладчика «Газпрома» есть проблемы с ходовой частью, поэтому понятно, что он и будет в случае чего главным «клиентом» «Виктора Конецкого».Это ещё одно косвенное подтверждение того, что внушительный отряд кораблей ВМФ России в Аравийском море сформирован не для того, чтобы пугать давно укативших под видом «беженцев» в Европу сомалийских пиратов. Он собирается там, чтобы держать в тонусе пиратов куда более серьёзных – прекрасно говорящих по-английски, имеющих в регионе базы ВМС, большое число кораблей и недавно нагло «подрезавших» корабль ВМФ России у выхода из Красного моря.Провокационные действия по сознательному нарушению международных норм безопасности судоходства американский эсминец Farragut допустил относительно недавно – 9 января. Лишь профессиональные действия российских моряков позволили тогда избежать столкновения. Зато неповоротливый и готовый в любой момент сломаться, но столь нужный на Балтике «Академик Черский» вполне мог бы стать в случае повторения такого рода провокации жертвой американцев. Но не станет, так как у трубоукладчика будет эскорт минимум из трёх кораблей. И кто знает, не будет ли там ещё чего-нибудь под водой. Одной или парочки субмарин, например.Кто-то обязательно скажет: «Сгущаете краски», «конспирология». И будет не прав. Ведь и до Шри-Ланки «Академик Черский» тоже шёл под охраной. Трубоукладчик сопровождал до Цейлона по предыдущему маршруту – несмотря на отсутствие в этих водах угрозы от «сомалийских пиратов», но её наличие со стороны ВМС США – большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».Сразу после того, когда надежда «Газпрома» отправилась с новым охранением дальше, «Адмирал Виноградов» зашёл «с деловым визитом» в порт Коломбо. Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ, там корабль пополнит запасы воды и топлива, для личного состава будут организованы отдых и обзорные экскурсии по городу. В Шри-Ланке «Адмирал Виноградов» должен был пробыть до 10 марта.А вот и самая свежая информация о большом противолодочном корабле ТОФ из того же источника: «Адмирал Виноградов» «пополнил до полных норм запасы воды и топлива», моряки хорошо отдохнули в Коломбо, офицеры посетили с «визитом вежливости» своих ланкийских коллег, после чего корабль покинул порт и «продолжил выполнение поставленных задач в море». Это произошло 10 марта.Кинулся догонять «Академика Черского» или повернул назад после сдачи судна новому эскорту? Скоро мы это узнаем. Если не повернул, это будет ещё одним свидетельством просто не укладывающегося в голове факта – что Россия в мирное время наладила конвойную службу в Мировом океане для защиты своих ценных судов от враждебных действий США.Ведь если с «Академиком Черским» что-то случится (в него кто-то «случайно» врежется, повредит или отправит на морское дно, или он будет «арестован» по идиотскому вердикту какого-нибудь замшелого провинциального американского судьи, или вдруг окажется страшной угрозой для соросовских грантоедов-«экологистов», то «Северный поток – 2» так и не будет достроен. Создать для этого куда более лучшее судно Россия, конечно, сможет, но для этого нужны годы и много денег. А за это время уже почти построенный «Северный поток – 2» просто придёт в упадок. И Россия – вместе с Европой – окажутся во всей этой истории в самый последний момент, что особенно обидно, у разбитого корыта. А США будут торжествовать: вот, весь мир, смотрите, мы обещали и мы остановили этот проект, который мешал нам «подсадить» Европу на наш дорогой и такой политический сжиженный газ. Чтобы больно ударить русских по рукам и окончательно сделать европейцев своими вассалами. Это сработало. Теперь это мы величайшая энергетическая держава.Между тем Россия полна решимости этого не допустить. В Москве на самом высоком уровне неоднократно подчёркивалось, что Россия, несмотря на любые американские санкции, способна достроить «Северный поток – 2» своими силами, и это произойдёт до конца текущего года. В Берлине называют те же сроки – до конца 2020-го. Поэтому «Академик Черский» и идёт под охраной российского ВМФ в Балтийское мореВсякие разговоры после этого о какой-то «невидимой руке рынка» или что «рыночная экономика» выше политики, должны восприниматься как грубая и откровенная ложь. Такого не было никогда и тем более нет сегодня. Политика всегда первичнее экономики. И если у вашей страны нет сильной армии, флота и авиации, глобальную экономическую конкуренцию – даже при наличии мощной экономики – она уже проиграла и будет неизбежно кормить тех, у которых с вооружёнными силами всё в порядке. В этом и заключается мораль всей этой весьма показательной и, скажем честно, шокирующей истории. «Горячей» войны ещё нет, а морские конвои уже существуют. Во время прошлых войн всё было наоборот.Сергей Латыше