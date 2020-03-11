Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.03.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 11.03.2020
09:00 Оперативная сводка за сутки с 11 на 12 марта
Украинские силовики не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 марта украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За 11 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
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