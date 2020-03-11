Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.03.2020

"За 11 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 11.03.202009:00Украинские силовики не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 марта украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.