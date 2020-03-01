Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 12.03.2020
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. В общем, через КПВВ последовало 43,6 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 10265 человек и 1270 транспортных средств;
«Марьинка» — 8450 человек и 1430 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8580 человек и 1540 транспортных средств;
«Гнутово» — 3785 человек и 755 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12535 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 35/45; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Майорское» и «Марьинка» пограничники совместно с сотрудниками ДФС пресекли две попытки нарушения правил перемещения товаров. Так, через линию разграничения пытались перевезти иконы и запчасти к промышленной техники на общую сумму более 60 000 гривен. Товары изъяты работниками ДФС.
Кроме того через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем, оформлен груз весом 137,5 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:17 66
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. В общем, через КПВВ последовало 43,6 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 10265 человек и 1270 транспортных средств;
«Марьинка» — 8450 человек и 1430 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8580 человек и 1540 транспортных средств;
«Гнутово» — 3785 человек и 755 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12535 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 35/45; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Майорское» и «Марьинка» пограничники совместно с сотрудниками ДФС пресекли две попытки нарушения правил перемещения товаров. Так, через линию разграничения пытались перевезти иконы и запчасти к промышленной техники на общую сумму более 60 000 гривен. Товары изъяты работниками ДФС.
Кроме того через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем, оформлен груз весом 137,5 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:17 66
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