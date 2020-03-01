Козак рассказал о новых важных механизмах работы по Донбассу
Контактная группа на переговорах в Минске договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по поиску политических решений урегулирования конфликта в Донбассе, заявил в среду заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах», — заявил Козак журналистам по итогам очередного раунда переговоров. Новости в Мире - Сегодня, 10:00 199
«Договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах», — заявил Козак журналистам по итогам очередного раунда переговоров. Новости в Мире - Сегодня, 10:00 199
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