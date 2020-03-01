Актер, футболист, министры: кто из знаменитостей болен коронавирусом

"Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", — написал он в Twitter.

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, пишет РИА Новости.Кроме этого, по сообщению ТАСС защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани также инфицирован COVID-2019. Подчеркивается, что анализы игрока дали положительный результат, однако в настоящее время заболевание проходит без симптомов.Заболел и вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, министр культурного наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, министр промышленности и торговли страны Реза Рахмани. Джахангири был помещен в карантин и проходит лечение, у остальных отмечается улучшение самочувствия, пишет РИА Новости.Также коронавирус коснулся и замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис. Она стала первым британским парламентарием, подвергшимся китайской инфекции. По информации английских СМИ, Дориис плохо почувствовала себя в минувшую пятницу после приема в резиденции британского премьера Бориса Джонсона, где общалась с многочисленной публикой.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.По данным на 12 марта, коронавирусом болеет более 122 тысяч человек в 115 странах мира. От вызванной вирусом пневмонии умерли уже 4,3 тысячи человек. Больше всего зараженных в Китае (свыше 80 тысяч), Италии (более 10 тысяч) и Иране (9 тысяч человек).