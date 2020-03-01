Чума XXI века

Если вы видели хотя бы один американский фильм-катастрофу, то вы должны знать, что накануне гибели человечества американские власти всегда стремятся успокоить своих соотечественников, убедить их в том, что ничего страшного не происходит.Зная, что они ничем не могут помочь согражданам, власти США пытаются до самого последнего момента сохранить ритмичную работу бирж, заправок и супермаркетов, чтобы, значит, народ отправлялся в иной мир, удовлетворённый курсом акций, ценами на бензин и ассортиментом продуктовых отделов.Именно так поступает Трампв ситуации с коронавирусом, рассказывая американцам, что ежегодно от гриппа в одних только США гибнет людей на порядок-другой больше, чем во всём мире умерло в результате коронавирусной инфекции. Интересно, что отечественные сторонники теории заговора полностью солидарны с Трампом. Некоторые из них использовали «гриппозный» аргумент на пару недель раньше американского президента. А иные вспомнили ещё и о том, что в одних только автокатастрофах человечество ежегодно теряет на несколько порядков больше, чем от коронавируса, и заявили, что раз при этом не запрещают автомобили, значит, меры по борьбе с коронавирусом — не более чем искусственное раздувание паники.Понятно, что надо было ответить на вопрос кому и зачем нужна паника? По поводу зачем, все сторонники теории заговора солидарны. Паника вокруг коронавируса нужна исключительно для того, чтобы оправдать сползание человечества в системный кризис. Правда человечество в этот самый кризис обваливается с начала 2000-х годов. Если кто-то только сейчас заметил кризис — его проблемы. Но более вразумительного объяснения не нашлось.С объяснением, кому нужна паника, всё значительно хуже. Вначале обвиняли китайцев, объясняя, что они, мол, таким хитрым способом, обваливая собственную экономику, пытаются нанести невосполнимый урон американцам. Но по мере того, как всё новые и новые страны вводили строжайшие карантинные меры «китайское» объяснение перестало играть. Иначе получится, что Италия, Германия, Франция, Россия, Индия, Япония и ещё с десяток стран, включая саму Америку, решили помочь Пекину таким изысканным способом расправиться с экономикой США.На втором этапе, поскольку финансово-экономические потери американцев поначалу были поменьше, чем у стран Евроазиатского региона, появилась версия, что это США раздувают панические слухи. То, что заявления Трампа вступали в прямое противоречие с данной версией, никого не смущало. Известно же, что Америка — средоточие мирового зла.На третьем этапе пришлось ещё раз менять концепцию. К этому времени жёсткие карантинные меры приняло такое количество стран, что обвинять кого-то одного в организации паники стало не комильфо. Более того, в последние пару дней западная пресса назначила виновниками глобального кризиса Россию и Саудовскую Аравию, которые не захотели сделать американцам приятно и договориться об очередном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Поэтому на данный момент наиболее ходовая версия гласит, что просто фармацевты (надо полагать имеются в виду производители медицинских масок) решили заработать и разогнали панические настроения по всему миру. Уже просматривается намёк на злобную «мировую закулису», решившую помочь «фармацевтам» взвинтить цены на маски.Правда, действия национальных правительств, которые запрещают свободный оборот медицинских масок, их продажу за границу, а также, при необходимости, просто конфискуют (в пользу государства) имеющиеся частные запасы, и эту версию опровергают, но придумают ещё что-то.Ведь звучит убедительно: всего три тысячи человек умерло, а ущерб мировой экономике нанесён как в результате серьёзной войны. Точно кто-то умышленно разжёг панические слухи.Впрочем, если использовать голову по назначению, то есть для того, чтобы думать, ситуация разъяснится моментально и никакая теория заговора не сможет объяснить проблему логичнее, чем несложные математические расчёты.Во-первых, панику никто не раздувал. Наоборот, беспрецедентные карантинные меры по всему миру принимались на фоне успокаивающих заявлений. Даже ВОЗ до вчерашнего дня отказывалась объявлять пандемию и в принципе не спешила с повышением уровней опасности. Точно так же действовали и национальные правительства. Помню меня ещё три недели назад это удивило и я сказал жене, что за всю мою жизнь, какие бы эпидемии не переживало человечество, таких жёстких карантинных мер по всей планете не вводилось. На этом фоне успокаивающие заявления властей и международных организаций звучат неискренне. Они явно боятся взрывного распространения инфекции и выхода ситуации из-под контроля. Последующие события в Европе показали, что боялись не зря.Во-вторых, соотношение количества умерших, к количеству заболевших составило 3-4%. Возьмём нижний предел — 3%. При ста тысячах заболевших это три тысячи умерших. Но при миллионе — уже тридцать тысяч, а если количество заболевших составит миллиард, то умерших будет тридцать миллионов. Сейчас на Земле около восьми миллиардов человек. В начале ХХ века, во время эпидемии «испанского» гриппа заболело 500 миллионов — на тот момент треть человечества. Если коронавирус поразит треть современного человечества, то при сохранении 3%-ной нормы смертности, общее количество умерших составит 75-80 миллионов человек. Это меньше, чем умерло от «испанки», но больше, чем погибло во Второй мировой войне. Ну а если заболеет 2/3 человечества, то с результатом 150-160 миллионов смертей коронавирус заслуженно разделит с «испанкой» первое место по числу жертв одной пандемии.В-третьих, я не случайно вспомнил об «испанке». Коронавирус распространяется по гриппозному типу — воздушно-капельным путём, но только значительно более активно. Плюс инкубационный период в две недели (до появления первых признаков заболевания) позволяет заболевшему заразить большое количество людей, прежде чем он окажется изолированным. Это осложняет борьбу с распространением инфекции. Поэтому и необходимы жёсткие карантинные меры.Жёсткие карантинные меры позволили Китаю остановить распространение коронавируса на своей территории. Пекин в принципе близок к победе над заразой. Но вирус вырвался за пределы не только Китая, но и Юго-Восточной Азии. Хуже всего то, что он проник в Европу.Европейцы далеко не такие дисциплинированные, как китайцы. Несмотря на то, что европейские правительства предпринимают меры, по уровню жёсткости ещё вчера невообразимые, вплоть до ограничения свободы передвижения и штрафов за нарушение карантинных мер, эффективность этих действий вызывает сомнения. Те же итальянцы слишком большие разгильдяи, а французы слишком привыкли к некоей абстрактной «свободе», чтобы дисциплинированно, как китайцы, соблюдать карантин. Можно было бы понадеяться на немцев, но открытые границы ЕС и им оставляют мало шансов.Поэтому Россия закрывает большую часть воздушного сообщения с этими тремя европейскими странами. Очевидно, по мере распространения заразы по планете будут вводиться ограничения и на транспортное сообщение с другими государствами. Тем не менее, как показывает опыт распространения инфекции, болезнь может прийти с самой неожиданной стороны. И тот же опыт свидетельствует, что никакие правительственные меры не будут действенны, если народ (общество) окажется не готовым к высокому уровню самодисциплины и самоограничений.Все, конечно, не вымрут, но, например, для России, если заболеет 2/3 населения, уровень потерь должен составить 3 миллиона человек (это в полтора раза больше, чем в 2014 году пришло в Россию вместе с Крымом), если же количество заболевших ограничится 1/3, то смертность составит 1,5 миллиона человек. Даже с учётом того, что уровень нашей медицины значительно выше среднемирового (и даже среднеевропейского), всё равно речь может идти о сотнях тысяч смертей, если события начнут развиваться по худшему сценарию.Так что лучше не множить без необходимости сущности, разыскивая в истории с коронавирусом трёхпалый след рептилоидов с планеты Нибиру, а просто предпринимать элементарные меры безопасности. В конце концов, мы потомки людей, не забывавших мыть руки и поэтому переживших средневековую чуму, унесшую от половины до двух третей населения Европы.Ростислав Ищенко