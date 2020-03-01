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Прокуратура заставила предприятие Первомайска погасить долг по налогам на 357 тыс. руб.

Sergey Сегодня, 11:3018Новости
Прокуратура заставила предприятие Первомайска погасить долг по налогам на 357 тыс. руб.
Прокуратура Первомайска приняла меры реагирования, в результате которых одно из действующих в городе предприятий частично погасило задолженность по налогам, уплатив в бюджет Республики почти 357 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Прокуратурой города Первомайска Луганской Народной Республики проведена проверка соблюдения и исполнения законодательства в сфере экономики на одном из предприятий города Первомайска. Проведенной проверкой установлены нарушения требований статьи 50 Конституции ЛНР, а также статей 15 и 30 Закона ЛНР "О налоговой системе", вследствие чего образовалась задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет Республики в общей сумме 482,8 тысячи рублей", - рассказали правоохранители.
В адрес руководителя предприятия было внесено представление "об устранении нарушений закона, причин и условий, которые им способствовали".
"По результатам рассмотрения данного документа прокурорского реагирования предприятием частично погашена задолженность, в бюджет Республики возмещено 356,8 тысячи рублей", – сообщили в Генеральной прокуратуре.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что Генеральная прокуратура ЛНР в 2019 году способствовала доначислению в бюджет Республики более 300 млн руб. налоговой задолженности, что почти втрое больше, чем в 2018 году.
Также Горенко информировал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
12 марта — Луганск

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