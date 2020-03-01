Минюст ЛНР в феврале зарегистрировал 32 ведомственных нормативных правовых акта

Министерство юстиции ЛНР в феврале зарегистрировало 32 ведомственных нормативных правовых акта. Об этом сообщили в ведомстве.

"В течение февраля 2020 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 32 ведомственных нормативных правовых акта. Субъектам нормотворчества отказано в государственной регистрации одного нормативного правового акта, возвращено без государственной регистрации на доработку семь нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в январе актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы граждан ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе - Порядок оказания медицинской помощи, учета количества человек населения районов Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, обратившегося за оказанием медицинской помощи в рамках Программы по оказанию бесплатной медицинской помощи населению районов Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, на 2020 год и целевых показателей по направлениям оказания медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения ЛНР от 22 января 2020 № 35 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 07 февраля 2020 за № 67/3251).

Согласно Порядку, медицинская помощь оказывается жителям территории Донбасса, временно находящейся под контролем Украины, с верифицированными (окончательными) диагнозами по следующим направлениям: "Родовспоможение, в том числе оперативное вмешательство", "Онкология взрослая, в том числе оперативная помощь", "Имплантация интраокулярных линз", "Эндопротезирование", "Кардиохирургия", "Амбулаторная и стационарная помощь взрослому населению", "Амбулаторная и стационарная помощь детскому населению".

Пациенты с перечисленными диагнозами, могут обращаться в регистратуру учреждения здравоохранения, участвующего в реализации Программы по соответствующему направлению, лично, по электронной почте или по телефонам горячей линии Министерства здравоохранения ЛНР. При личном обращении одновременно с копиями необходимых документов предъявляются их оригиналы.

Пациенты, обратившиеся за медицинской помощью в рамках Программы, получают бесплатную медицинскую помощь по соответствующему направлению лекарственными средствами и медицинскими изделиями для проведения диагностики, амбулаторного и стационарного лечения, выделенными в рамках Программы и имеющимися в наличии на момент обращения пациента или его госпитализации.

Кроме того, важным зарегистрированным документом является Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда на угольных шахтах Луганской Народной Республики, утвержденная приказом Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР от 22 января 2020 № 12 (зарегистрирована в Министерстве юстиции ЛНР 25 февраля 2020 за № 87/3271).

Инструкция устанавливает требования к обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда для недопущения вредного влияния шума и вибрации на организм работников горных предприятий, предотвращения их профессиональных заболеваний и распространяется на действующие, строящиеся, реконструируемые, находящиеся на консервации (расконсервации), гидрозащитные и закрывающиеся угольные шахты, артели, а также предприятия и специализированные организации, выполняющие работы на горных предприятиях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Мероприятия по профилактике шумовой и вибрационной заболеваемости включают возрастные ограничения, профессиональный отбор поступающих на работу, медицинские осмотры с участием врачей по специальностям: терапевт, невропатолог, отоларинголог, хирург, офтальмолог. Такими мероприятиями являются: комплекс физиотерапевтических процедур, курс витаминопрофилактики, санация в санаториях-профилакториях, санаторно-курортное лечение.

Также в Министерстве отметили Порядок проведения проверок в сфере карантина и защиты растений, контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, семеноводства и рассадничества, охраны прав на сорта растений, технического состояния самоходных машин и других видов техники, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия ЛНР от 05 февраля 2020 № 01-26/27 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 27 февраля 2020 за № 90/3274).

Порядок определяет процедуру планирования и осуществления мероприятий государственного сельскохозяйственного надзора (контроля) по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства в данной сфере. Государственный сельскохозяйственный надзор (контроль) проводится по месту осуществления хозяйственной деятельности в рабочее время субъекта хозяйствования. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год, по завершению которых составляется акт проверки с указанием выявленных нарушений.

Представитель юридического лица, физическое лицо – предприниматель обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства Луганской Народной Республики и в установленный срок предоставить в исполнительный орган письменный отчет об их устранении.

С более детальным текстом нормативных правовых актов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР в разделе "Акты исполнительных органов государственной власти".

Напомним, Министерство юстиции в январе зарегистрировало 60 ведомственных нормативных правовых актов.

12 марта — Луганск