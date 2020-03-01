Виолончелист из Москвы 14 марта представит в луганской филармонии концертную программу
Концертная программа по творчеству европейских композиторов-классиков состоится в Луганской академической филармонии 14 марта.
Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы филармонии.
Начало концерта — в 14.00.
«В исполнении симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Александра Щурова прозвучат Увертюра «Эгмонт» и Симфония № 2 Бетховена, а также Увертюра к опере «Армида» и Концерт для виолончели с оркестром № 1 Гайдна, который представит гость из Москвы», — говорится в сообщении.
Луганская филармония находится по адресу: улица Ленина, 23
Культура - Сегодня, 11:30 51
Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы филармонии.
Начало концерта — в 14.00.
«В исполнении симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Александра Щурова прозвучат Увертюра «Эгмонт» и Симфония № 2 Бетховена, а также Увертюра к опере «Армида» и Концерт для виолончели с оркестром № 1 Гайдна, который представит гость из Москвы», — говорится в сообщении.
Луганская филармония находится по адресу: улица Ленина, 23
Культура - Сегодня, 11:30 51
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