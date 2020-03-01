Где и чему учат в Северодонецке?



Подборка самых популярных профессионально-технических учебных заведений города:

Северодонецкий химико-механический техникум

Адрес: пр-т Центральный, 72

Телефоны: (06452) 4-24-66, (06452) 4-24-67

Сайт: http://www.shmt.ho.ua/

Электронная почта: s[email protected]

Направления подготовки: Естественные науки, биотехнологии, информатика, вычислительная техника, IT-технологии, транспорт, машиностроение, экономика, финансы.

Северодонецкое музыкальное училище им. С.С Прокофьева

Адрес: пр-т Химиков, 10

Телефоны: (050) 425-11-31, (06452) 7-04-400

Сайт: http://sevmuz.lg.ua/

Электронная почта: [email protected]

Направления подготовки: Культура, искусство, дизайн.

Северодонецкое Высшее профессиональное училище

Адрес: пр. Центральный, 17

Телефоны: (06452) 4-31-37, 4-02-70, 4-51-14

Сайт: http://SVPU-profi.lg.ua

Электронная почта: [email protected]

Направления подготовки: Компьютерные технологии, строительство, транспорт, механика.

Высшее профессиональное училище № 92

Адрес: ул. Новикова, 6

Телефоны: 06452) 2-76-91, (06452) 2-77-05, (06452) 2-76-89, (06452) 2-77-08.

Сайт: http://vpu92.lg.ua/

Электронная почта: [email protected]

Направления подготовки: Кулинария, ресторанное обслуживание, продовольствие.

Северодонецкий профессиональный строительный лицей

Адрес: ул. Маяковского 18

Телефоны: (06452) 2-90-08, 4-04-62 Факс: (06452) 4-22-92

Сайт: https://spsl.org.ua/

Электронная почта: [email protected]

Направление подготовки: Строительство

По окончании 11 классов, горизонт действий, намного, шире. Для выпускников школы есть вариант поступить в высшее учебное заведение. И в Северодонецке уже не первый год успешно функционируют:

Восточноукраинский национальный университет имени В. И. Даля

Адрес: проспект Центральний 59-а

Телефоны: 0956189889, 0982898499, 0938342543

Сайт: https://snu.edu.ua/

Электронная почта: [email protected]

Направления подготовки: Экономика, международные отношения, транспорт, строительство, электроника, психология, юриспрудениция, педагогика, журналистика и др.

Северодонецкий институт Межрегиональной академии управления персоналом

Адрес: ул. Сметанина, 24-а

Телефоны: (06452)42171, 0504765052

Сайт: http://sd.maup.com.ua/

Электронная почта: [email protected]

Направления подготовки: юриспруденция, психология, экономика, финансы, менеджмент.

Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А.Дидоренко

Адрес: ул. Донецкая, 1

Телефоны: 063-338-54-31

Сайт: http://lduvs.edu.ua/

Электронная почта: [email protected], [email protected]

Направления подготовки: Право, правоохранительная деятельность.

Новости Региона - Сегодня, 10:51 102 О том, где получить образование после школы, нужно думать уже сейчас. Стоя на пороге взрослой жизни, каждый ученик задает себе вопрос: «Что делать дальше?», и ответов может быть несколько. После окончания 9 классов можно уйти в техникум, училище, колледж или лицей. После 11 — поступить в высшее учебное заведение или окончить курсы, и заниматься любимым делом.Подборка самых популярных профессионально-технических учебных заведений города:Адрес: пр-т Центральный, 72Телефоны: (06452) 4-24-66, (06452) 4-24-67Сайт: http://www.shmt.ho.ua/Электронная почта: s[email protected]Направления подготовки: Естественные науки, биотехнологии, информатика, вычислительная техника, IT-технологии, транспорт, машиностроение, экономика, финансы.Телефоны: (050) 425-11-31, (06452) 7-04-400Сайт: http://sevmuz.lg.ua/Электронная почта: [email protected]Направления подготовки: Культура, искусство, дизайн.Телефоны: (06452) 4-31-37, 4-02-70, 4-51-14Сайт: http://SVPU-profi.lg.uaЭлектронная почта: [email protected]Направления подготовки: Компьютерные технологии, строительство, транспорт, механика.Телефоны: 06452) 2-76-91, (06452) 2-77-05, (06452) 2-76-89, (06452) 2-77-08.Сайт: http://vpu92.lg.ua/Электронная почта: [email protected]Направления подготовки: Кулинария, ресторанное обслуживание, продовольствие.Телефоны: (06452) 2-90-08, 4-04-62 Факс: (06452) 4-22-92Сайт: https://spsl.org.ua/Электронная почта: [email protected]Направление подготовки: СтроительствоПо окончании 11 классов, горизонт действий, намного, шире. Для выпускников школы есть вариант поступить в высшее учебное заведение. И в Северодонецке уже не первый год успешно функционируют:Адрес: проспект Центральний 59-аТелефоны: 0956189889, 0982898499, 0938342543Сайт: https://snu.edu.ua/Электронная почта: [email protected]Направления подготовки: Экономика, международные отношения, транспорт, строительство, электроника, психология, юриспрудениция, педагогика, журналистика и др.Телефоны: (06452)42171, 0504765052Сайт: http://sd.maup.com.ua/Электронная почта: [email protected]Направления подготовки: юриспруденция, психология, экономика, финансы, менеджмент.Телефоны: 063-338-54-31Сайт: http://lduvs.edu.ua/Электронная почта: [email protected], [email protected]Направления подготовки: Право, правоохранительная деятельность.Новости Региона - Сегодня, 10:51 102

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