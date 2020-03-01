Где и чему учат в Северодонецке?
О том, где получить образование после школы, нужно думать уже сейчас. Стоя на пороге взрослой жизни, каждый ученик задает себе вопрос: «Что делать дальше?», и ответов может быть несколько. После окончания 9 классов можно уйти в техникум, училище, колледж или лицей. После 11 — поступить в высшее учебное заведение или окончить курсы, и заниматься любимым делом.
Подборка самых популярных профессионально-технических учебных заведений города:
Северодонецкий химико-механический техникум
Адрес: пр-т Центральный, 72
Телефоны: (06452) 4-24-66, (06452) 4-24-67
Сайт: http://www.shmt.ho.ua/
Электронная почта: s[email protected]
Направления подготовки: Естественные науки, биотехнологии, информатика, вычислительная техника, IT-технологии, транспорт, машиностроение, экономика, финансы.
Северодонецкое музыкальное училище им. С.С Прокофьева
Адрес: пр-т Химиков, 10
Телефоны: (050) 425-11-31, (06452) 7-04-400
Сайт: http://sevmuz.lg.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Культура, искусство, дизайн.
Северодонецкое Высшее профессиональное училище
Адрес: пр. Центральный, 17
Телефоны: (06452) 4-31-37, 4-02-70, 4-51-14
Сайт: http://SVPU-profi.lg.ua
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Компьютерные технологии, строительство, транспорт, механика.
Высшее профессиональное училище № 92
Адрес: ул. Новикова, 6
Телефоны: 06452) 2-76-91, (06452) 2-77-05, (06452) 2-76-89, (06452) 2-77-08.
Сайт: http://vpu92.lg.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Кулинария, ресторанное обслуживание, продовольствие.
Северодонецкий профессиональный строительный лицей
Адрес: ул. Маяковского 18
Телефоны: (06452) 2-90-08, 4-04-62 Факс: (06452) 4-22-92
Сайт: https://spsl.org.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направление подготовки: Строительство
По окончании 11 классов, горизонт действий, намного, шире. Для выпускников школы есть вариант поступить в высшее учебное заведение. И в Северодонецке уже не первый год успешно функционируют:
Восточноукраинский национальный университет имени В. И. Даля
Адрес: проспект Центральний 59-а
Телефоны: 0956189889, 0982898499, 0938342543
Сайт: https://snu.edu.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Экономика, международные отношения, транспорт, строительство, электроника, психология, юриспрудениция, педагогика, журналистика и др.
Северодонецкий институт Межрегиональной академии управления персоналом
Адрес: ул. Сметанина, 24-а
Телефоны: (06452)42171, 0504765052
Сайт: http://sd.maup.com.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: юриспруденция, психология, экономика, финансы, менеджмент.
Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А.Дидоренко
Адрес: ул. Донецкая, 1
Телефоны: 063-338-54-31
Сайт: http://lduvs.edu.ua/
Электронная почта: [email protected], [email protected]
Направления подготовки: Право, правоохранительная деятельность.
Новости Региона - Сегодня, 10:51 102
Подборка самых популярных профессионально-технических учебных заведений города:
Северодонецкий химико-механический техникум
Адрес: пр-т Центральный, 72
Телефоны: (06452) 4-24-66, (06452) 4-24-67
Сайт: http://www.shmt.ho.ua/
Электронная почта: s[email protected]
Направления подготовки: Естественные науки, биотехнологии, информатика, вычислительная техника, IT-технологии, транспорт, машиностроение, экономика, финансы.
Северодонецкое музыкальное училище им. С.С Прокофьева
Адрес: пр-т Химиков, 10
Телефоны: (050) 425-11-31, (06452) 7-04-400
Сайт: http://sevmuz.lg.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Культура, искусство, дизайн.
Северодонецкое Высшее профессиональное училище
Адрес: пр. Центральный, 17
Телефоны: (06452) 4-31-37, 4-02-70, 4-51-14
Сайт: http://SVPU-profi.lg.ua
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Компьютерные технологии, строительство, транспорт, механика.
Высшее профессиональное училище № 92
Адрес: ул. Новикова, 6
Телефоны: 06452) 2-76-91, (06452) 2-77-05, (06452) 2-76-89, (06452) 2-77-08.
Сайт: http://vpu92.lg.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Кулинария, ресторанное обслуживание, продовольствие.
Северодонецкий профессиональный строительный лицей
Адрес: ул. Маяковского 18
Телефоны: (06452) 2-90-08, 4-04-62 Факс: (06452) 4-22-92
Сайт: https://spsl.org.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направление подготовки: Строительство
По окончании 11 классов, горизонт действий, намного, шире. Для выпускников школы есть вариант поступить в высшее учебное заведение. И в Северодонецке уже не первый год успешно функционируют:
Восточноукраинский национальный университет имени В. И. Даля
Адрес: проспект Центральний 59-а
Телефоны: 0956189889, 0982898499, 0938342543
Сайт: https://snu.edu.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: Экономика, международные отношения, транспорт, строительство, электроника, психология, юриспрудениция, педагогика, журналистика и др.
Северодонецкий институт Межрегиональной академии управления персоналом
Адрес: ул. Сметанина, 24-а
Телефоны: (06452)42171, 0504765052
Сайт: http://sd.maup.com.ua/
Электронная почта: [email protected]
Направления подготовки: юриспруденция, психология, экономика, финансы, менеджмент.
Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А.Дидоренко
Адрес: ул. Донецкая, 1
Телефоны: 063-338-54-31
Сайт: http://lduvs.edu.ua/
Электронная почта: [email protected], [email protected]
Направления подготовки: Право, правоохранительная деятельность.
Новости Региона - Сегодня, 10:51 102
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