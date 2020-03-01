ВСУ установили более тысячи мин на сельхозполях у Золотого и Рассадок – Народная милиция

Киевские силовики накануне начала весенней посевной кампании установили более тысячи противотанковых мин на сельскохозяйственных угодьях в районе Золотого и села Рассадки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Там отметили, что "украинские преступники, несмотря на участившиеся случаи подрыва гражданского населения и своих же военнослужащих на минных полях продолжают минирование местности".

"Так, в преддверии начала посевной кампании военные преступники из 72-й бригады по прямому приказу (командира бригады полковника Артема) Богомолова осуществили минирование сельскохозяйственных угодий, установив на спланированные к посеву поля в районах населенных пунктов Рассадки и Золотое более 1000 противотанковых мин", - говорится в сообщении.

"Данные факты также подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - добавили в оборонном ведомстве Республики.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что только за одну минувшую неделю в подразделениях 59-й, 72-й, 93-й и 46-й бригад ВСУ произошло восемь случаев подрыва военнослужащих на взрывных устройствах, в результате чего пятеро военнослужащих погибли, 17 получили ранения. Кроме того, киевские силовики продолжали работы по установке мин на подконтрольной ВСУ территории, в частности, установили более 100 противотанковых мин вблизи села Орехово.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что восемь бойцов ВСУ с начала года погибли, подорвавшись на своих минах.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 марта — Луганск