Россия ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за коронавируса

Россия, во избежание распространения коронавируса, с 13 марта временно ограничит авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.Согласно новым условиям, отечественные авиакомпании получат возможность выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Также, авиаперевозчики смогут продолжать совершать чартерные рейсы в перечисленные страны, чтобы доставить граждан РФ на родину, а жителей иных стран – по месту их проживания.Такие перелеты будут совершаться до тех пор, пока граждане указанных стран полностью не покинут Россию. Аэрофлот заявил о прекращении с 13 марта рейсов из Москвы в Испанию (в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку), Францию (в Марсель, Лион и Ниццу), Германию (в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт) и Италию (в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью).Авиакомпания сохранит сообщение Москвы с Римом, Парижем, Мадридом, Барселоной, Берлином, Мюнхеном и Франкфуртом. Из Санкт-Петербурга самолеты компании продолжат летать в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин.Авиакомпания "Россия" (дочерний перевозчик "Аэрофлота") также остановит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Францию (в Ниццу) и из Санкт-Петербурга в Германию (в Дюссельдорф и Гамбург). Сегодня, полеты в вышеперечисленные страны совершают еще два авиаперевозчика: "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и S7. В Берлин летает компания Utair.Подобное сокращение европейских рейсов из-за коронавируса – на сегодняшний день самое масштабное. Ранее по причине распространения коронавирусной инфекции было ограничено сообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном. Рейсы в эти страны выполняются только из терминала F Шереметьево и исключительно авиакомпанией "Аэрофлот".По собственной инициативе на фоне снижения спроса авиакомпании стали также закрывать рейсы в Италию.